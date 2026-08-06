Brahim Díaz: Mourinho fordert intensive Arbeit vom Team

Real-Madrid-Mittelfeldspieler Brahim Díaz sprach vor der neuen Saison über den Trainingsprozess der Mannschaft und die Anforderungen von Cheftrainer José Mourinho. Laut Goal.com betonte der Spieler, dass die Saisonvorbereitung mit hoher Intensität stattfinde und das wichtigste Ziel der Mannschaft weitere Titel seien. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach seiner Rückkehr zum Vereinsgelände und dem Beginn des Trainings sprach Brahim Díaz mit Realmadrid TV und machte keinen Hehl aus seiner großen Begeisterung für die Mannschaft. Seinen Worten zufolge war die Ankunft des erfahrenen Trainers José Mourinho und seines Trainerstabs eine der wichtigsten Veränderungen nach der Sommerpause.

Strenge Anforderungen unter José Mourinho

Der Spieler lobte den portugiesischen Trainer und seine Assistenten für ihren professionellen Umgang mit der Arbeit. Er betonte, dass der Trainerstab sich äußerst gründlich vorbereite und den Spielern eine Siegermentalität vermittle.

“Alles läuft sehr gut, weil sowohl er als auch sein Trainerstab hervorragend vorbereitet sind,” sagte Díaz. “Wir wissen, was für ein Trainer Mourinho ist und was er in der Vergangenheit erreicht hat. Wir wollen mit ihm weiterhin gewinnen.”

Mannschaftlicher Zusammenhalt und persönliche Ziele

Brahim Díaz zufolge verlangt der Cheftrainer von den Spielern auf dem Platz hohe Intensität und gegenseitige Aufopferung. Trotz der Bedeutung individueller Fähigkeiten wird immer wieder betont, dass der Zusammenhalt das wichtigste Ziel ist.

“Er sagt uns, dass wir intensiv spielen sollen, dass die individuelle Qualität in der Mannschaft hoch ist und genau das den Unterschied ausmachen kann. Am wichtigsten sind jedoch harte Arbeit, auf dem Platz alles füreinander zu geben und eine echte Mannschaft zu sein,” fügte der Mittelfeldspieler hinzu.

Je näher die neue Saison rückt, desto entschlossener ist Díaz, seine besten Leistungen zu zeigen und die Fans glücklich zu machen. Er erklärte, dass er bereit sei, auf dem Platz alles für Real Madrid zu geben, und erinnerte daran, dass der Verein nur die höchsten Ziele verfolge.

“Mein Ziel ist es, zu 100 Prozent bereit zu sein und der Mannschaft zu helfen. In jedem Spiel werde ich meine beste Version zeigen. Auf Mannschaftsebene ist das Schönste, Trophäen zu gewinnen. Das ist Real Madrid, deshalb müssen wir immer Titel gewinnen,” schloss der Spieler.