12 Ehefrauen, 102 Kinder: Ugandischer Mann trifft unerwartete Entscheidung

Der 68-jährige Ugander Musa Hasahya hat mit seiner riesigen Familie weltweite Aufmerksamkeit erregt. Er hat 12 Ehefrauen, 102 Kinder und mehr als 560 Enkelkinder.

Doch Musa sagt, dass die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten in den vergangenen Jahren die Versorgung seiner Familie zunehmend erschwert haben. Da die Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung und die Bildung seiner Kinder immer höher wurden, verließen ihn sogar zwei Ehefrauen aus finanziellen Gründen.

Deshalb gab der ugandische Bauer bekannt, dass er beschlossen habe, keine weiteren Kinder mehr zu bekommen. Er sagte außerdem, dass er seine Ehefrauen gebeten habe, Verhütungsmittel zu verwenden.

Bemerkenswert ist, dass Musa Hasahya alle seine Kinder und Enkelkinder am Gesicht erkennt. Er räumt jedoch ein, dass es wegen ihrer großen Zahl nicht einfach ist, sich die Namen der meisten zu merken.