Cody Gakpo könnte zu Tottenham wechseln: Michael Owen bewertet das Transferrisiko

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Cody Gakpo könnte zu Tottenham wechseln: Michael Owen bewertet das Transferrisiko

Liverpools Angreifer Cody Gakpo könnte den Klub im Sommertransferfenster verlassen und sich Tottenham anschließen. Der mögliche Deal zwischen zwei führenden Premier-League-Klubs sorgt in der Fußballwelt für hitzige Debatten, da der Verein von der Merseyside den Verlust von Spielern für seine Flügelpositionen riskiert. Goal.com berichtet darüber.

In einem Interview mit Goal.com äußerte sich der ehemalige Liverpool-Angreifer Michael Owen zur Zukunft des Niederländers und zu den möglichen Risiken. Seiner Ansicht nach könnte ein Transfer des 27-Jährigen ein realistisches Szenario sein. Die Klubführung müsse jedoch vorsichtig vorgehen, wenn es um die Verstärkung des Kaders gehe.

Finanzieller Gewinn und Fragen zur Leistung

Tottenham soll bereit sein, bis zu 70 Millionen Pfund (94 Millionen US-Dollar) für Cody Gakpo auszugeben, den Liverpool im Januar 2023 für weniger als 45 Millionen Pfund vom PSV verpflichtete. Sollte der Transfer zustande kommen, könnte Liverpool beim Verkauf des Spielers einen erheblichen finanziellen Gewinn erzielen.

Allerdings warfen seine Leistungen in der vergangenen Saison viele Fragen auf. Michael Owen zufolge zeigte sich Gakpo während seiner Einsatzzeit in der letzten Saison nicht konstant. Obwohl er stark in die Spielzeit startete, fand er in den folgenden Phasen nicht zu seiner Form und wurde von vielen Seiten kritisiert.

Kaderprobleme des Klubs

Liverpools größtes Risiko ist der Mangel an Alternativen auf den Flügeln der Offensive. Owen zufolge könnte die Mannschaft bei einem Verkauf Gakpos während der gesamten Saison auf den jungen Rio Ngumoha angewiesen sein. Daher muss die Klubführung zunächst einen geeigneten Ersatz finden, bevor sie ihn ziehen lässt.

Derzeit wird vermutet, dass Liverpool eher an einer Verstärkung des Kaders als an einem Ausverkauf arbeitet. Tottenhams konkretes Interesse und die positiven Erfahrungen des Spielers in den vergangenen Spielzeiten könnten diesen Transfer jedoch bis in die letzten Minuten unvorhersehbar machen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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