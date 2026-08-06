12-jähriges Mädchen riskiert ihr Leben, um ihre Mitschüler zu retten

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12-jähriges Mädchen riskiert ihr Leben, um ihre Mitschüler zu retten

Die Tragödie, die sich 2026 in Tumbler Ridge, einer Stadt in der kanadischen Provinz British Columbia, ereignete, erschütterte das ganze Land. Während des Vorfalls stürmte ein 18-jähriger bewaffneter Angreifer in eine Schule, eröffnete das Feuer und ging in Richtung Bibliothek.

In diesem Moment bewies die 12-jährige Maya Gebala außergewöhnlichen Mut und brachte sich selbst in Gefahr, um ihre Mitschüler zu schützen. Das Mädchen erlitt bei dem Angriff schwere Schussverletzungen am Kopf und Hals, doch die Ärzte konnten ihr Leben retten.

Maya überstand erfolgreich mehrere komplizierte Operationen, darunter eine Kranioplastik zur Rekonstruktion ihres Schädels. Inzwischen wurde sie von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt und setzt ihre langfristige Rehabilitation fort. Das Mädchen hat begonnen, mithilfe eines speziellen Tablet-Programms sowie der Tasten „Ja“ und „Nein“ mit ihren Angehörigen und Ärzten zu kommunizieren.

Mayas Mut, ihre Mitschüler retten zu wollen, hat in ganz Kanada große Anerkennung gefunden. Viele Menschen bezeichnen sie als wahre Heldin, die ihr eigenes Leben riskierte, um andere zu schützen.

KanadaTumbler RidgeBritish ColumbiaMaya Gebala
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Charos
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