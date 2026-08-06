Frau erlangt nach unerwartetem Unfall ihr Sehvermögen zurück, nachdem sie 13 Jahre blind gelebt hatte

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Frau erlangt nach unerwartetem Unfall ihr Sehvermögen zurück, nachdem sie 13 Jahre blind gelebt hatte

Lisa Reid aus Auckland in Neuseeland verlor im Alter von 11 Jahren aufgrund eines Hirntumors ihr Sehvermögen. Da der Tumor auf ihre Sehnerven drückte, lebte sie fast 13 Jahre lang blind.

Im November 2000 ereignete sich jedoch etwas Unerwartetes. Als Lisa sich zu ihrem Blindenführhund hinunterbeugte, verlor sie das Gleichgewicht und schlug mit dem Kopf heftig gegen einen Couchtisch. Als sie am nächsten Tag aufwachte, stellte sich heraus, dass etwa 80 Prozent ihres Sehvermögens zurückgekehrt waren.

Die Ärzte konnten die genaue Ursache dieses Ereignisses nicht erklären. Experten vermuteten, dass der Aufprall den Tumor, der auf den Sehnerv drückte, oder das umliegende Gewebe verändert haben könnte. Diese Veränderung könnte zu einer teilweisen Wiederherstellung der Nervenfunktion geführt haben.

Der Fall gilt als eines der seltenen medizinischen Phänomene, die bis heute nicht vollständig erklärt werden können.

Lisa ReidAucklandNeuseeland
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Charos
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