Salah auf dem Weg in die Türkei: Sensationeller Transfer offiziell bestätigt

Mohamed Salahs neuer Verein nach Liverpool steht fest. Der Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft hat beim türkischen Klub Trabzonspor einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der 34-Jährige schloss sich seinem neuen Team als vereinsloser Spieler an. Damit endete offiziell seine neunjährige Zeit an der Anfield Road, die Salah zu einem der größten Spieler in der Geschichte des FC Liverpool machte.

Salah in der Türkei mit großer Zeremonie empfangen

Salahs Transfer wurde für die Trabzonspor-Fans zum größten Ereignis des Sommers. Hunderte Anhänger empfingen den ägyptischen Star bei seiner Ankunft in der Türkei, anschließend wurde im Stadion eine besondere Präsentation organisiert.

Die Vereinbarung gilt für zwei Spielzeiten. Reuters zufolge beträgt Salahs Jahresgehalt 17 Millionen Euro. Außerdem soll der Spieler 20 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf von Vereinsartikeln mit seinem Namen sowie leistungsabhängige Boni erhalten.

Der Deal ist einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte von Trabzonspor und zeigt, dass der Klub in der Türkei und in Europa große Ziele verfolgt.

Neunjährige Liverpool-Ära geht zu Ende

Salah wechselte im Sommer 2017 vom italienischen Klub AS Rom zum FC Liverpool. In seinen neun Spielzeiten in England wurde er zum wichtigsten Stürmer, Anführer und konstantesten Torschützen der Mannschaft.

Der Ägypter erzielte in 442 Spielen für Liverpool 257 Tore. Mit dem Klub wurde er zweimal englischer Meister und gewann die Champions League, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, den UEFA-Supercup, den FA Cup sowie zweimal den League Cup.

Salahs Abschied vom Klub war bereits im März offiziell bekannt gegeben worden. Der Spieler und die Liverpool-Führung einigten sich darauf, ihre Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison 2025/26 zu beenden.

Seine Statistik in der letzten Saison fiel im Vergleich zu den Vorjahren bescheidener aus. Salah absolvierte 41 Partien in allen Wettbewerben, erzielte 12 Tore und bereitete 10 weitere Treffer vor.

Warum gerade Trabzonspor?

Es war erwartet worden, dass Salah nach Liverpool Saudi-Arabien, die USA oder eine andere große europäische Liga wählen würde. Sein Wechsel in die Türkei kam daher für viele überraschend.

Trabzonspor belegte in der vergangenen Saison den dritten Platz in der türkischen Süper Lig und qualifizierte sich für die Play-off-Runde der Europa League. Der Klub von der Schwarzmeerküste gilt als einer der traditionsreichsten und beliebtesten Vereine der Türkei.

Salahs Ankunft dürfte den Klub nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich stark beeinflussen. Sein Name könnte den Verkauf von Tickets und Trikots, Sponsorenverträge sowie das internationale Interesse an Trabzonspor steigern.

Der 34-jährige Angreifer übernimmt jedoch auch große Verantwortung. Der türkische Klub erwartet von ihm im Titelkampf entscheidende Leistungen und nicht nur einen bekannten Namen.

Neue Entscheidung nach der Weltmeisterschaft

Salah nahm im Sommer mit Ägypten auch an der Weltmeisterschaft 2026 teil. Die Ägypter erreichten erstmals in ihrer Geschichte die K.-o.-Phase, besiegten anschließend Australien im Elfmeterschießen und zogen ins Achtelfinale ein.

Im Achtelfinale leistete Ägypten dem amtierenden Weltmeister Argentinien starken Widerstand, schied jedoch in dieser Runde aus dem Turnier aus. In der FIFA-Abschlusstabelle belegte die Mannschaft den 15. Platz.

Salah erzielte während des Turniers im Spiel gegen Neuseeland ein Tor und trug damit zum ersten WM-Sieg Ägyptens in der Geschichte bei.

Ein neuer Star kommt in den türkischen Fußball

Es ist noch zu früh zu sagen, dass die Weltklassekarriere von Mohamed Salah beendet ist. Obwohl seine Zahlen in der letzten Saison zurückgingen, könnten seine Erfahrung, Schnelligkeit und seine Stärke in entscheidenden Situationen in der türkischen Liga einen großen Unterschied machen.

Die zentrale Frage lautet nun: Kann Salah Trabzonspor nach seiner glanzvollen Liverpool-Zeit ebenfalls zur Meisterschaft führen

Für den ägyptischen Star beginnt ein neues Kapitel. Mit einem einzigen Transfer hat Trabzonspor nicht nur die Türkei, sondern die gesamte Fußballwelt auf sich aufmerksam gemacht.

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