Amerikaner schafft es, 350 Guinness-Weltrekorde aufzustellen (Video)

Der US-Amerikaner David Rush hat in den vergangenen 11 Jahren in verschiedenen Kategorien 350 Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Bis heute werden 200 davon weiterhin unter seinem Namen geführt – damit ist er in dieser Hinsicht weltweit ohnegleichen.

Zu Davids Rekorden gehören ungewöhnliche und anspruchsvolle Leistungen: etwa ein Halbmarathon mit 137 T-Shirts, das Jonglieren mit Fackeln auf einem Einrad sowie das vierminütige Balancieren einer laufenden Kettensäge auf seinem Kinn.

Nach eigenen Angaben treibt den Rekordhalter weniger der Ruhm an als vielmehr die Lust, schwierige Herausforderungen auszuprobieren. Diese Leidenschaft führt ihn Jahr für Jahr zu neuen Rekorden.