Wissenschaftlern gelingt es, Hunde zu züchten, die keine Allergien auslösen

US-Wissenschaftler haben eigenen Angaben zufolge genetisch veränderte Beagle gezüchtet, die allergische Reaktionen bei Menschen verringern sollen. Dies berichtete The Guardian.

Dem Bericht zufolge haben Fachleute des Unternehmens Kindred Companion Sciences das Gen bearbeitet, das für die Produktion des Can f 1 Proteins verantwortlich ist, das als eine der Hauptursachen für Hundeallergien gilt. Unternehmenschef Matt Walker sagte, er lebe seit mehr als einem Jahr mit einem dieser Hunde zusammen und habe in dieser Zeit keine allergischen Symptome festgestellt.

Gleichzeitig wollen die Forscher diese Hunde vorerst nicht als vollständig hypoallergen bezeichnen. Bei manchen Menschen kann auch eine allergische Reaktion auf andere Proteine von Hunden auftreten. Die Wissenschaftler planen, die Gesundheit und Entwicklung der genetisch veränderten Beagle langfristig regelmäßig zu beobachten.