Was Harry Kane tun muss, um zur Bayern-Legende zu werden

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Was Harry Kane tun muss, um zur Bayern-Legende zu werden

Es wurde erörtert, was Bayern-Münchens Stürmer Harry Kane tun muss, um seine Zeit in Deutschland noch glanzvoller zu gestalten und in den Kreis der Vereinslegenden aufzusteigen. Obwohl der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in München zum Fanliebling geworden ist, wird darüber diskutiert, welche weiteren Faktoren nötig sind, damit er das Niveau großer Namen wie Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Robert Lewandowski und Franck Ribéry erreicht. Goal.com berichtet darüber.

Wie GOAL berichtet, äußerte sich der renommierte deutsche Fußballvertreter Dietmar Hamann zur Zukunft des englischen Stürmers beim FC Bayern und zu dessen Platz in der Vereinsgeschichte. Der Experte betonte, dass sich Kane in München sehr wohlfühlt und auch seine Familie mit dem Leben in Deutschland zufrieden ist.

Neuer Vertrag und der Sprung in den Kreis der Legenden

Harry Kane verließ Tottenham im Sommer 2023 als bester Torschütze der Vereinsgeschichte und wechselte nach Deutschland. Beim FC Bayern beendete er seine jahrelange titellose Zeit und gewann nationale Meisterschaften und Pokale. Obwohl sein aktueller Vertrag nur noch zwölf Monate läuft, stehen die Parteien offenbar kurz vor einer neuen Vereinbarung.

Hamann zufolge wird die Bayern-Führung alles daransetzen, Kanes Vertrag zu verlängern, falls der Stürmer seinen Wunsch zu bleiben signalisiert. Es wird erwartet, dass der Angreifer, der 85 Tore für England erzielt und damit einen historischen Rekord aufgestellt hat, keine Rückkehr in die Premier League plant. Sollte er noch mehrere Spielzeiten in München auflaufen, wird er zweifellos zu einer der Legenden werden, die unauslöschliche Spuren in der Vereinsgeschichte hinterlassen haben.

Harry KaneBayern MünchenMünchenBundesligaFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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