4,6-Meter-Haus mit Platz für alles vorgestellt

Das amerikanische Unternehmen Escape hat sein Tiny House der nächsten Generation namens eBoho Go vorgestellt. Obwohl es nur 11 Quadratmeter groß ist, bietet das Haus auf Rädern eine gemütliche Küche, ein Badezimmer und Schlafplatz für zwei Personen. Das neue Modell eignet sich nicht nur als dauerhafter Wohnsitz, sondern auch als Gästehaus, privates Büro oder Mietunterkunft.

Das Haus auf Rädern steht auf einem speziell angefertigten zweiachsigen Anhänger und ist insgesamt gerade einmal 4,6 Meter lang. Trotz seiner äußerst kompakten Größe versuchten die Ingenieure, jeden Zentimeter möglichst effizient zu nutzen. Große Panoramafenster in den Wänden versorgen den Innenraum mit natürlichem Licht, während in die Wände integrierte Klappmöbel Komfort schaffen, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen.

Im Inneren des Tiny Houses gibt es eine Küche mit Kühlschrank, Spüle, Induktionskochfeld und Schränken für Geschirr. Außerdem verfügt es über ein separates Badezimmer mit Dusche und Toilette sowie einen gemütlichen Schlafbereich für zwei Personen. Alle Haushaltsgeräte werden vollständig mit Strom betrieben.

Der Hauptteil des Hauses besteht aus hochwertigem Holz. Die Wände sind mit modernen Dämmstoffen verkleidet, die im Winter Wärme und im Sommer Kühle bewahren. An den zu öffnenden Fenstern sind Insektenschutzgitter und Jalousien angebracht. Nach Angaben des Herstellers kann das Haus nach den Wünschen des Käufers ausgestattet werden und bietet nicht nur im Sommerurlaub, sondern auch an kalten Wintertagen komfortable Wohnbedingungen.

Das Unternehmen nimmt inzwischen Bestellungen für dieses Modell entgegen. Der Einstiegspreis des Tiny Houses eBoho Go liegt bei etwa 39.440 US-Dollarund wird vom Hersteller als eine der kompaktesten, sparsamsten und vollständig elektrisch betriebenen modernen Lösungen seiner Klasse bewertet.