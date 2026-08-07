Preis und Design von OpenAIs erstem intelligenten Lautsprecher enthüllt

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Preis und Design von OpenAIs erstem intelligenten Lautsprecher enthüllt

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz, arbeitet an seinem ersten physischen Gerät mit ChatGPT-Funktionen. Bloomberg zufolge soll dieses neue Gadget als intelligenter Lautsprecher mit markantem Design und einem hohen Preis auf den Markt kommen, wie TechCrunch.com berichtet .

Den verfügbaren Informationen zufolge wird dieses Gerät mit künstlicher Intelligenz in einer ungewöhnlichen Donut-Form entwickelt. Dieses Design soll es Nutzern ermöglichen, das Gerät problemlos an jedem beliebigen Ort im Haus aufzustellen, etwa auf einem Nachttisch oder einer Küchenarbeitsplatte. Das Gerät soll aus hochwertigem Metall gefertigt sein und voraussichtlich besonders hochwertig und attraktiv wirken.

Designmerkmale und erwarteter Preis

Ein Aspekt, der Analysten und Experten überrascht hat, ist, dass das Gadget auch über markante bewegliche Elemente verfügen soll. Zum Preis heißt es aus Bloomberg-Quellen, dass der Verkaufspreis des Geräts zwischen 300 und 400 US-Dollar liegen könnte. Damit wäre es deutlich teurer als der Marktdurchschnitt.

Zum Vergleich: Die meisten intelligenten Lautsprecher von Amazon für Smart Homes werden für 40 bis 240 US-Dollar verkauft. Wie sich der hohe Preis des OpenAI-Produkts auf seine Wettbewerbsfähigkeit auswirken wird, ist noch unklar, da intelligente Geräte dieser Art historisch nicht immer hohe Gewinne erzielt haben.

Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Zukunftspläne

Dieses vielversprechende Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio LoveFrom entwickelt, das von Johnny Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple, gegründet wurde. Nach den ersten Plänen soll OpenAIs innovatives Gadget 2027 offiziell auf den Markt kommen.

Dennoch ist der Versuch des Unternehmens, in den Hardwaremarkt einzusteigen, von einigen Schwierigkeiten und Kontroversen begleitet. So hat Apple, derzeit ein führendes Unternehmen im Technologiemarkt, OpenAI verklagt und des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigt. Die OpenAI-Führung weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück.

Dieser Schritt von OpenAI gilt als wichtiger strategischer Schritt auf dem Weg, ChatGPT noch tiefer in den Alltag der Nutzer zu integrieren. Der hohe Preis und das Wettbewerbsumfeld zeigen jedoch, dass das Unternehmen vor ernsthaften Herausforderungen steht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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