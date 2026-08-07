Usbekischer Mann begeistert Netzgemeinde mit Drachenflug im Alter von 75 Jahren

In Usbekistan Ein 75-jähriger Mann stieg mit einem Hängegleiter in den Himmel und bewies, dass das Alter kein Hindernis für neue Erfahrungen ist. Er absolvierte den Flug sicher und landete erfolgreich am vorgesehenen Ort.

Ein Video des Fluges verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Nutzer, die die Aufnahmen sahen, hinterließen zahlreiche Kommentare über den Mut, die körperliche Fitness und das Interesse des Mannes am Extremsport.

Einige bewerteten seinen Schritt als Vorbild für andere. Nach Ansicht der Nutzer ist das Alter kein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, starke Eindrücke zu erleben und neue Aktivitäten auszuprobieren.