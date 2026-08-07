OpenAI arbeitet an einem neuen KI-basierten Gadget

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OpenAI arbeitet an einem neuen KI-basierten Gadget

OpenAI, eines der führenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz, arbeitet intensiv an der Entwicklung seines ersten Hardwaregeräts. Laut Bloomberg soll dieser geheimnisvolle intelligente Lautsprecher, der ChatGPT-Funktionen integrieren wird, voraussichtlich zwischen 300 und 400 US-Dollar kosten. Das Gerät soll künstliche Intelligenz künftig noch stärker in den Alltag der Nutzer integrieren. Techcrunch.com berichtet .

Das besondere Design und der Preis des Gadgets

Quellen zufolge soll das neue Gerät in Form eines „Donuts“ gestaltet sein, sodass Nutzer es problemlos an jeden beliebigen Ort im Haus bewegen können – vom Nachttisch bis zur Küchenarbeitsplatte. Das aus hochwertigem Metall gefertigte Gadget soll ein besonderes „Premium“-Erscheinungsbild erhalten. Außerdem haben bewegliche Teile des Geräts die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf sich gezogen.

Was die Preisgestaltung betrifft, würde der Preis von 300–400 Dollar das Gerät teurer machen als gewöhnliche intelligente Lautsprecher. Zum Vergleich: Ähnliche Heimgeräte von Amazon werden zu Preisen zwischen 40 und 240 Dollar verkauft. Daher bleibt vorerst offen, wie das neue Produkt vom Markt aufgenommen wird und ob es wettbewerbsfähig sein kann.

Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marktperspektiven

Das Projekt zur Entwicklung dieses Geräts wird in Zusammenarbeit mit LoveFrom umgesetzt, dem von dem renommierten Designer Jony Ive gegründeten Studio, der zuvor als Chefdesigner bei Apple tätig war, oder genauer gesagt möglicherweise mit Tony Fadell. Bloomberg zufolge soll das innovative Gerät im Laufe des Jahres 2027 auf den Markt kommen. Aus historischer Sicht war der Markt für intelligente Lautsprecher jedoch nicht immer besonders profitabel, und der Eintritt in dieses Segment könnte für neue Anbieter schwierig werden.

OpenAIs Versuche, in den Hardwaremarkt einzusteigen, werden ebenfalls von einigen Schwierigkeiten und Kontroversen begleitet. Insbesondere hat Apple, das derzeit als führend auf dem Gerätemarkt gilt, eine Klage eingereicht und das KI-Labor des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigt. OpenAI weist die Vorwürfe zurück und betont seinerseits, keinerlei Rechtsverstöße begangen zu haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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