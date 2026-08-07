Machenike stellt 17-Zoll-Gaming-Laptops auf AMD-Plattform um

Die chinesische Marke Machenike, die sich im Markt für Haushaltsgeräte und Elektronik etabliert hat, hat ihre Reihe der 17-Zoll-Gaming-Laptops der Star-Serie deutlich aktualisiert. Laut ixbt.com umfasst das Update Pluto-A, Neptune-A und Moon-A XL drei Hauptmodelle. Der Buchstabe „A“ im Namen weist auf den Wechsel zur AMD-Plattform hin. Dieser Schritt soll neben einer höheren Leistung auch die Akkulaufzeit verlängern. Darüber berichtet Ixbt.com .

Während die Geräte der vorherigen Generation mit Intel Core i7-13620H-Prozessoren ausgestattet waren, verfügen die neuen Versionen über moderne AMD Ryzen 7 H255-Prozessoren auf Basis der Hawk-Point-H-Refresh-Architektur. Der Hersteller verspricht durch diese Änderung nicht nur mehr Rechenleistung, sondern auch eine deutlich längere Akkulaufzeit, obwohl konkrete Zahlen bisher nicht veröffentlicht wurden.

Technische Ausstattung und Grafikleistung

Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Laptop-Serie gehört, dass die dedizierten Grafikkarten unter Berücksichtigung von Dynamic Boost mit einer vollständigen TGP von bis zu 115 W arbeiten. Dadurch werden künstliche Leistungslimits vermieden, mit denen Besitzer von Gaming-Laptops häufig konfrontiert sind, und die Grafikleistung kann ihr volles Potenzial entfalten.

Die Modelle sind nach ihren technischen Daten wie folgt aufgeteilt:

Pluto-A: Ausgestattet mit einer NVIDIA RTX 5050 mit 8 GB Grafikspeicher, einem 17,3-Zoll-FHD-IPS-Display mit 144 Hz und 16 GB DDR5-RAM.

Ausgestattet mit einer NVIDIA RTX 5050 mit 8 GB Grafikspeicher, einem 17,3-Zoll-FHD-IPS-Display mit 144 Hz und 16 GB DDR5-RAM. Neptune-A: Verfügt über eine RTX 5060 mit 8 GB Grafikspeicher sowie ein 17,3-Zoll-FHD-IPS-Display mit 144 Hz und 16 GB DDR5-RAM.

Verfügt über eine RTX 5060 mit 8 GB Grafikspeicher sowie ein 17,3-Zoll-FHD-IPS-Display mit 144 Hz und 16 GB DDR5-RAM. Moon-A XL: Das leistungsstärkste Modell der Serie mit einer RTX 5070 mit 8 GB Grafikspeicher, einem hochwertigen 17,3-Zoll-QHD-IPS-Display mit 165 Hz und 32 GB DDR5-RAM.

Alle drei Modelle verfügen über die gleiche Speicherkapazität und sind mit einer 1 TB SSD ausgestattet. Auch ihr Gewicht ist identisch und beträgt 2,65 Kilogramm.

Kühlsystem und Informationen zur Marke

Um den stabilen Betrieb der leistungsstarken Komponenten zu gewährleisten, setzen die Ingenieure auf ein effizientes Kühlsystem mit zwei Lüftern und vier Heatpipes. Es verhindert Überhitzung und sorgt auch bei den intensivsten Gaming-Sessions für stabile Laptop-Leistung.

Machenike wurde 2014 gegründet und gehört zur Haier Group. Das Unternehmen spezialisiert sich vor allem auf Laptops für Gamer sowie auf verschiedene Gaming-Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse, Headsets und Gamepads. 2017 wurde es durch einen Börsengang zum ersten börsennotierten Hersteller professioneller Gaming-Ausrüstung in China.

Die Vorbestellungen für die neuen Laptops der Star-Serie sind inzwischen gestartet. Bei ihrer Markteinführung sollen die neuen Geräte Gaming-Fans noch mehr Leistung und Komfort bieten.