Gefährliche Infektion nach Eisbergsalat breitet sich auf 15 US-Bundesstaaten aus

Die Untersuchung eines mit Eisbergsalat in Verbindung stehenden Cyclospora-Ausbruchs in den USA wurde auf sechs weitere Bundesstaaten ausgeweitet. Damit ist die Zahl der betroffenen Gebiete auf 15 gestiegen, berichtet Reuters.

Missouri, Arkansas, Iowa, Nebraska, New Hampshire und North Carolina wurden in die Liste aufgenommen.

Nach offiziellen Angaben wurden bisher 6.358 Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch festgestellt. 278 Patienten mussten stationär behandelt werden. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention sowie die Food and Drug Administration untersuchen, ob die Infektionsquelle auch mit anderen Produkten in Verbindung stehen könnte.

Der Ausbruch wurde zunächst mit Salat in Verbindung gebracht, der in Taco-Bell-Restaurants in fünf Bundesstaaten gegessen wurde. Spätere Untersuchungen ergaben, dass das Produkt von Taylor Farms, einem Unternehmen aus Zentralmexiko, stammte. Am 24. Juli wurde das Untersuchungsgebiet auf neun Bundesstaaten ausgeweitet.

Cyclospora kann durch verunreinigtes Wasser sowie durch rohes Obst und Gemüse übertragen werden, das nicht gründlich gewaschen wurde. Zu den wichtigsten Symptomen gehören Durchfall, Übelkeit und andere Magen-Darm-Beschwerden.