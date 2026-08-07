Schauspielerin Cameron Diaz bekommt mit 53 ihr drittes Kind

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Schauspielerin Cameron Diaz bekommt mit 53 ihr drittes Kind

Schauspielerin Cameron Diaz zeigt anhand ihres eigenen Lebens, dass es kein einheitliches Alter gibt, das für alle zum Gründen einer Familie und für Kinder geeignet ist. Mit 47 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter, mit 51 bekam sie ihr zweites und mit 53 ihr drittes Kind. Im Mai 2026 gab ihr Ehemann Benji Madden bekannt, dass ihr drittes Kind geboren worden war.

Als Cameron Diaz über das Muttersein sprach, sagte sie einmal scherzhaft, ihr wichtigstes Ziel sei nun, 107 Jahre alt zu werden. Nach eigenen Angaben möchte die Schauspielerin so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen.

Diaz konzentrierte sich viele Jahre auf ihre Schauspielkarriere und ihr Privatleben. Dass sie relativ spät Mutter wurde, zeigt, dass es für die Familiengründung nicht den einen „richtigen Zeitpunkt“ für alle gibt.

Cameron DiazBenji Madden
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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