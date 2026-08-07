Eine GeForce RTX 2080 Ti mit 22 GB Speicher ist auf eBay aufgetaucht

Die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz weltweit und das wachsende Interesse an verschiedenen neuronalen Netzen führen zur Entstehung spezieller Hardwarelösungen. Wie ixbt.com berichtet, werden bei einer Online-Auktion auf eBay NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti-Grafikkarten mit verdoppelter Speicherkapazität und 22 GB Videospeicher angeboten. Ein Händler aus Hongkong bietet diese modifizierten Beschleuniger für nur 500 US-Dollar an. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Experten zufolge sind Geräte mit einer solchen Modifikation in erster Linie für den Betrieb großer Sprachmodelle (LLMs) und die Ausführung von Aufgaben der künstlichen Intelligenz vorgesehen. Bei solchen Anwendungen ist die Speicherkapazität wichtiger als die maximale Rechenleistung. Dadurch macht die Kombination aus einem Preis von 500 US-Dollar und viel Speicher diese älteren Modelle deutlich attraktiver als modernere Grafikkarten mit 8, 12 oder 16 GB Speicher.

Technische Daten der modifizierten Karten

Der Händler verschickt RTX 2080 Ti in verschiedenen Ausführungen, die unter bekannten Marken wie Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek und weiteren hergestellt wurden. Alle Karten verfügen über Kühlsysteme mit Radiallüftern (Turbinenlüftern). Anhand der Bewertungen auf der eBay-Plattform lässt sich sagen, dass bereits Dutzende Käufer solche Beschleuniger erhalten haben. Sie bestätigen, dass das Betriebssystem die Speicherkapazität korrekt erkennt und die Karten auf dem beworbenen Leistungsniveau arbeiten.

Angesichts des anhaltenden Booms der künstlichen Intelligenz ziehen solche Angebote die Aufmerksamkeit von Fachleuten und Enthusiasten auf sich. Zum Vergleich: Eine NVIDIA Titan RTX mit 24 GB Speicher kostet etwa 800 US-Dollar, während das Quadro RTX 6000-Modell knapp 900 US-Dollar kostet. Eine GeForce RTX 3090 mit 24 GB GDDR6X-Speicher kann Käufer fast 1.200 US-Dollar kosten.

Architektur und Risiken

Obwohl die Turing-Architektur erstmals 2018 vorgestellt wurde, haben Grafikkarten dieser Generation ihre Relevanz nicht verloren. Die künstliche Vergrößerung der Speicherkapazität verleiht älteren GeForce RTX 2080 Ti-Modellen eine Art zweites Leben. Auch wenn dieser Ansatz für den Aufbau kostengünstiger KI-Workstations attraktiv erscheinen mag, darf nicht vergessen werden, dass es sich um nicht offiziell autorisierte Hardwaremodifikationen handelt.

Solche Grafikkarten verfügen weder über eine Herstellergarantie von NVIDIA noch über eine Garantie der offiziellen Partner. Ihre Zuverlässigkeit und Lebensdauer hängen unmittelbar von der Qualität der Umrüstung ab, was für Käufer ein gewisses Risiko darstellt.