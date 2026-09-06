Millionen für Tierbestattungen in China

·7·Welt
Millionen für Tierbestattungen in China

Spezialisierte Dienste für den Abschied von Haustieren entwickeln sich in China rasant. Doch dieser Milliardenmarkt verfügt bisher über kein einheitliches Kontrollsystem.

Im Mai gab es in einem Tierbestattungsinstitut in Dalian, Provinz Liaoning, eine bewegende Szene. Ein Paar verabschiedete sich ein letztes Mal von seinem geliebten silbernen Britisch-Kurzhaar-Kater, den sie acht Jahre lang aufgezogen hatten. Für den an einer Herzkrankheit verstorbenen Kater namens Pidan hielten sie eine Gedenkfeier ab, bevor sie ihn zur Einäscherung gaben.

Solche Szenen werden in China immer häufiger. Laut Tian Yan Cha gibt es im Land 43.600 Unternehmen , die mit Tierbestattungen verbunden sind. Allein im Jahr 2022 wurden 27.100 neue Firmen registriert.

Einem Bericht von iiMedia Research zufolge lag der Marktwert im Jahr 2022 bei 10 Milliarden Yuan, also etwa 1,5 Milliarden Dollar.

Das Marktwachstum hängt auch mit der steigenden Zahl von Haustieren im Land zusammen. Im vergangenen Jahr wurden in chinesischen Städten etwa 53 Millionen Hunde und 73 Millionen Katzen verzeichnet.

Spezialisierte Bestattungsinstitute bieten Dienste wie Euthanasie, Körpervorbereitung, Gedenkfeiern, Einäscherung, Ascheaufbewahrung, Beisetzung und die Anfertigung von Erinnerungsstücken an. Die Preise reichen von 1.000 Yuan bis zu zehntausenden Yuan .

Zum Beispiel kostet eine „hochgradig individuell gestaltete“ Zeremonie, bei der vier Mitarbeiter den Tiersarg tragen und in einer Limousine abtransportieren, 9.880 Yuan . An manchen Orten werden religiöse Zeremonien für 1.800 Yuan durchgeführt, während die Umwandlung von Tierasche in einen „Lebenskristall“ mit 18.000 Yuanveranschlagt wird.

Eine in Schwarz gekleidete Person streut kleine Gegenstände in einen mit Blumen geschmückten Korb.

Experten betonen, dass solche Zeremonien in erster Linie die emotionalen Bedürfnisse der Tierhalter befriedigen. Bei den Feiern werden Blumen, Abschiedstücher, Gedenkwände, Schachteln mit Pfotenabdrücken und Behälter mit Tierhaaren verwendet.

Gleichzeitig gibt es ernsthafte Probleme in der Branche. Es gibt keine einzige staatliche Stelle, die die Tierbestattungsindustrie vollständig kontrolliert. Der Anwalt Fu Sijian sagt, dass die Aufteilung der Aufsicht auf verschiedene Behörden die Verhinderung bestimmter Verstöße erschwert.

Darüber hinaus sind aufgrund fehlender einheitlicher Standards Inhalt und Qualität der Dienstleistungen in einigen Verträgen nicht klar definiert. Dies erschwert es Kunden, ihre Rechte zu schützen.

Im Jahr 2024 zahlte ein Bürger in Shenzhen 700 Yuan für die Einzeleinäscherung seiner Katze. Später bemerkte er anhand eines vom Geschäft bereitgestellten Videos, dass die eingeäscherte Katze nicht sein Tier war. Nach vielen Verhandlungen gab das Geschäft zu, dass seine Katze zusammen mit anderen Tieren eingeäschert worden war.

Somit wächst die Tierbestattungsbranche in China rasant und entwickelt sich zu einem Markt mit hohem Umsatz. Doch mit der Entwicklung des Sektors bleiben Fragen der Servicequalität, der Kontrolle und des Schutzes der Rechte von Tierhaltern aktuell.

ChinaHaustiereBestattungsbrancheMarkttrendsTierschutz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Marokkaner stellt Rekord mit 38 Zentimeter langen Ohren aufMarokkaner stellt Rekord mit 38 Zentimeter langen Ohren aufHeute, 11:08Passagier, der im Flugzeug randalierte, wurde mit Klebeband am Sitz fixiertPassagier, der im Flugzeug randalierte, wurde mit Klebeband am Sitz fixiertHeute, 11:06Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwundenUsbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwundenHeute, 10:59Indonesiens Hauptstadt von Asche bedeckt, größter internationaler Flughafen stellt Flüge einIndonesiens Hauptstadt von Asche bedeckt, größter internationaler Flughafen stellt Flüge einHeute, 10:47Vom Präsidenten zum Premierminister: Vucic kündigt vorzeitigen Rücktritt anVom Präsidenten zum Premierminister: Vucic kündigt vorzeitigen Rücktritt anHeute, 10:43Bekannte ägyptische Fernsehmoderatorin zum Tode verurteiltBekannte ägyptische Fernsehmoderatorin zum Tode verurteiltHeute, 10:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten