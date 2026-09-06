Millionen für Tierbestattungen in China

Spezialisierte Dienste für den Abschied von Haustieren entwickeln sich in China rasant. Doch dieser Milliardenmarkt verfügt bisher über kein einheitliches Kontrollsystem.

Im Mai gab es in einem Tierbestattungsinstitut in Dalian, Provinz Liaoning, eine bewegende Szene. Ein Paar verabschiedete sich ein letztes Mal von seinem geliebten silbernen Britisch-Kurzhaar-Kater, den sie acht Jahre lang aufgezogen hatten. Für den an einer Herzkrankheit verstorbenen Kater namens Pidan hielten sie eine Gedenkfeier ab, bevor sie ihn zur Einäscherung gaben.

Solche Szenen werden in China immer häufiger. Laut Tian Yan Cha gibt es im Land 43.600 Unternehmen , die mit Tierbestattungen verbunden sind. Allein im Jahr 2022 wurden 27.100 neue Firmen registriert.

Einem Bericht von iiMedia Research zufolge lag der Marktwert im Jahr 2022 bei 10 Milliarden Yuan, also etwa 1,5 Milliarden Dollar.

Das Marktwachstum hängt auch mit der steigenden Zahl von Haustieren im Land zusammen. Im vergangenen Jahr wurden in chinesischen Städten etwa 53 Millionen Hunde und 73 Millionen Katzen verzeichnet.

Spezialisierte Bestattungsinstitute bieten Dienste wie Euthanasie, Körpervorbereitung, Gedenkfeiern, Einäscherung, Ascheaufbewahrung, Beisetzung und die Anfertigung von Erinnerungsstücken an. Die Preise reichen von 1.000 Yuan bis zu zehntausenden Yuan .

Zum Beispiel kostet eine „hochgradig individuell gestaltete“ Zeremonie, bei der vier Mitarbeiter den Tiersarg tragen und in einer Limousine abtransportieren, 9.880 Yuan . An manchen Orten werden religiöse Zeremonien für 1.800 Yuan durchgeführt, während die Umwandlung von Tierasche in einen „Lebenskristall“ mit 18.000 Yuanveranschlagt wird.

Experten betonen, dass solche Zeremonien in erster Linie die emotionalen Bedürfnisse der Tierhalter befriedigen. Bei den Feiern werden Blumen, Abschiedstücher, Gedenkwände, Schachteln mit Pfotenabdrücken und Behälter mit Tierhaaren verwendet.

Gleichzeitig gibt es ernsthafte Probleme in der Branche. Es gibt keine einzige staatliche Stelle, die die Tierbestattungsindustrie vollständig kontrolliert. Der Anwalt Fu Sijian sagt, dass die Aufteilung der Aufsicht auf verschiedene Behörden die Verhinderung bestimmter Verstöße erschwert.

Darüber hinaus sind aufgrund fehlender einheitlicher Standards Inhalt und Qualität der Dienstleistungen in einigen Verträgen nicht klar definiert. Dies erschwert es Kunden, ihre Rechte zu schützen.

Im Jahr 2024 zahlte ein Bürger in Shenzhen 700 Yuan für die Einzeleinäscherung seiner Katze. Später bemerkte er anhand eines vom Geschäft bereitgestellten Videos, dass die eingeäscherte Katze nicht sein Tier war. Nach vielen Verhandlungen gab das Geschäft zu, dass seine Katze zusammen mit anderen Tieren eingeäschert worden war.

Somit wächst die Tierbestattungsbranche in China rasant und entwickelt sich zu einem Markt mit hohem Umsatz. Doch mit der Entwicklung des Sektors bleiben Fragen der Servicequalität, der Kontrolle und des Schutzes der Rechte von Tierhaltern aktuell.