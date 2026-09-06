Indonesiens Hauptstadt von Asche bedeckt, größter internationaler Flughafen stellt Flüge ein

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Indonesiens Hauptstadt von Asche bedeckt, größter internationaler Flughafen stellt Flüge ein

Anak Krakatau, einer der berühmtesten und gefährlichsten Vulkane Indonesiens, ist mit heftigen Eruptionen erneut erwacht – dichte Asche- und Feinstaubwolken erreichten die Hauptstadt Jakarta. Am 6. September verbreiteten sich in sozialen Netzwerken beunruhigende Bilder, die den Himmel über der Millionenmetropole unter einer Staubschicht zeigten. Die Naturkatastrophe legte den Betrieb des internationalen Flughafens Soekarno-Hatta, dem wichtigsten Luftverkehrsknotenpunkt Indonesiens, lahm. Das Ereignis weckt bei der Bevölkerung Ängste vor einer Wiederholung der verheerenden Tsunamis, die 1883 und 2018 Hunderte Menschenleben forderten.

Aschepartikel am Himmel über Jakarta und die Gefahr unter den Straßenlaternen

Die Lage in der Hauptstadt änderte sich innerhalb weniger Stunden drastisch:

  • In der Luft schwebende Aschepartikel: Videos, die auf der beliebten Jakarta-Stadtseite „JKT Spot“ geteilt wurden, zeigten deutlich die feinen Vulkanaschepartikel, die im Licht der nächtlichen Straßenlaternen in der Luft schwebten;

  • Vom Wind verbreitete Wolke: Obwohl der Vulkan weit entfernt liegt, trieben atmosphärische Strömungen die Vulkanasche direkt auf das Stadtzentrum zu;

  • Gefahr für die Gesundheit: Experten weisen darauf hin, dass solche Mikropartikel extrem gefährlich für die Atemwege und die Lunge sind, und fordern die Bevölkerung auf, im Freien medizinische Masken zu tragen.

Lähmung der Luftfahrt: Über 30 Flüge in Soekarno-Hatta gestoppt

Der Vulkanausbruch versetzte dem Verkehrssystem des Landes einen schweren Schlag:

  • Vorübergehende Schließung des Hauptflughafens: Laut ANTARA der nationalen Nachrichtenagentur Indonesiens, hat der größte Flughafen des Landes, Soekarno-Hatta, die Abfertigung von Flugzeugen aufgrund der Aschewolken und der eingeschränkten Sicht vorübergehend eingestellt;

  • Über 30 Flugpläne gestört: Aufgrund von Sicherheitsanforderungen wurden mehr als 30 internationale und inländische Flüge gestrichen oder auf Ausweichrouten umgeleitet;

  • Gefahr für Triebwerke: Experten entschieden, den Flugbetrieb erst wieder aufzunehmen, wenn die Bedingungen absolut sicher sind, da Vulkanasche bei Aufnahme in die Turbinen die Triebwerke sofort zerstören kann.

Terror in der Sundastraße: Erinnerungen an die Tsunamis von 1883 und 2018

Anak Krakatau ist kein gewöhnlicher Vulkan, er ist der Ursprung einiger der schrecklichsten Katastrophen der Geschichte:

  • Geografische Karte: Der Vulkan liegt in der strategisch wichtigen Sundastraße zwischen den Inseln Java und Sumatra;

  • Erbe des Krakatau: Er entstand an der Stelle des historischen Krakatau-Vulkans, der 1883 den gesamten Planeten erschütterte, dessen Knall tausende Kilometer weit zu hören war und der einen globalen Tsunami auslöste;

  • Die Tragödie von 2018: Nicht lange danach, im Dezember 2018, stürzte ein Teil des Anak Krakatau ins Meer, was einen plötzlichen, verheerenden Tsunami auslöste, der Hunderte Menschen an der Küste in den Tod riss.

Glauben Sie, dass die aktuelle Aktivierung des Anak Krakatau einen neuen zerstörerischen Tsunami und globale Naturkatastrophen wie 2018 auslösen könnte? Wie stehen Sie dazu, dass die Menschheit selbst im Zeitalter moderner Technologie gegenüber dem Zorn der Natur hilflos bleibt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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