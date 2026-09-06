Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat überraschend angekündigt, sein Amt als Staatsoberhaupt vorzeitig niederzulegen und für die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) als Premierminister zu kandidieren. Die Parteiführung billigte die Entscheidung des Staatsoberhauptes, dessen offizielle Amtszeit 2027 endet, einstimmig und bestätigte ihn als einzigen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs bei den vorgezogenen Parlamentswahlen, die für den 25. Oktober erwartet werden.

„Wenn ich Unterstützung erhalte, werde ich mein Programm vorstellen“: Vucics Plan und die Auflösung des Parlaments

Details zur unerwarteten Rochade auf der politischen Bühne Serbiens und die nächsten Schritte wurden bekannt:

Rücktrittsbedingung und neues Programm: „Wenn ich genügend Unterstützung erhalte, um als Kandidat für das Amt des Regierungschefs anzutreten, werde ich mein konkretes Aktionsprogramm nach Abschluss meines Präsidentschaftsmandats vorstellen“, erklärte Vucic;

Offizielle Bestätigung durch die Partei: Die Führung der regierenden Serbischen Fortschrittspartei hielt eine Sitzung ab und bestätigte das Staatsoberhaupt offiziell als Kandidaten für das Amt des Premierministers bei den kommenden Parlamentswahlen;

Auflösung des Parlaments und Wahltermin: Dem festgelegten Plan zufolge wird das derzeitige Parlament vor der Wahl aufgelöst, woraufhin der Wahltag am 25. Oktober offiziell bekannt gegeben wird.

Das Mandat 2027 und die 90-Tage-Frist: Politisches Schach in Belgrad

Diese Entscheidung von Vucic löst nach serbischem Recht neue Prozesse aus:

Die vorzeitige Vakanz: Aleksandar Vucics derzeitige Amtszeit als Präsident sollte ursprünglich bis 2027 dauern;

Neuwahl des Präsidenten innerhalb von 90 Tagen: Sollte das Staatsoberhaupt vorzeitig zurücktreten, müssen laut der serbischen Verfassung innerhalb von 90 Tagen landesweite Wahlen für einen neuen Präsidenten abgehalten werden;

Verschiebung des Machtzentrums: Da der Premierminister im serbischen Regierungssystem als wichtigster Exekutivbeamter gilt, ermöglicht dieser Schritt Vucic, die Staatsverwaltung weiterhin direkt zu kontrollieren.

Der Weg zur Europäischen Union und Moskaus Rechtfertigung

Serbiens geopolitische Ausrichtung und die Beziehungen auf internationaler Bühne stehen ebenfalls im Fokus:

Reformen und Kontinuität der Politik: Laut RIA Novosti betonte Vucic, dass die aktuelle Politik des Landes nach den Wahlen fortgesetzt werde und Serbien entschlossene Schritte in Richtung EU-Beitritt unternehme und entsprechende Reformen umsetze;

Lawrows Erklärung: Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich kürzlich zum Empfang von Vladimir Selenskyjs in Belgrad, nahm den serbischen Staatschef in Schutz und erklärte, Vucic habe diesen Schritt unter starkem Druck der Führung der Europäischen Union vollzogen.

Was glauben Sie, wie sich der Wechsel von Aleksandar Vucic vom Präsidenten zum Premierminister auf das außenpolitische Gleichgewicht Serbiens auswirken wird – wird sich Belgrad dem Westen und der Europäischen Union annähern oder kann es die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zu Russland aufrechterhalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!