Marokkaner stellt Rekord mit 38 Zentimeter langen Ohren auf

Der Marokkaner Rashid El Yubi hat es aufgrund seines ungewöhnlichen Aussehens ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Seine Ohren sind 38,3 Zentimeter lang, was ihm ermöglichte, einen Weltrekord aufzustellen. Rashid's einzigartige anatomische Besonderheit wurde offiziell dokumentiert.

Dieser Rekord hat auch in den sozialen Medien großes Interesse geweckt und viele Menschen in Erstaunen versetzt.