Eine Hochzeitsfeier in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, endete in einer Tragödie. Bei einem Brand in einem Festsaal in der Gemeinde Lingwala in der Nacht vom 4. auf den 5. September kamen nach vorläufigen Angaben 22 Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt.

Der Vorfall Panacée ereignete sich in einem Festsaal im Erdgeschoss eines der Gebäude am Boulevard Triomphal. Zum Zeitpunkt des Feuers fand im Saal eine Hochzeitsfeier statt. Die Opfer wurden in mehrere Krankenhäuser in Kinshasa gebracht, darunter die medizinischen Einrichtungen Vijana, Cinquantenaire und Camp Kokolo.

Nach Angaben von Norbert Mushiga Nzindula, Bürgermeister der Gemeinde Lingwala, lag die Zahl der Todesopfer am Morgen des 5. September bei 22. Diese Zahl ist jedoch vorläufig, und die Zahl der Toten könnte noch steigen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Vorläufigen Informationen zufolge wurde die Tragödie durch Schwierigkeiten bei der schnellen Evakuierung der Menschen verschärft. Der Saal hatte nur einen einzigen Ausgang, der für die große Anzahl der Gäste zu eng war, um gleichzeitig zu entkommen.

Die durch das Feuer ausgelöste Panik und der dichte Rauch verschlimmerten die Situation zusätzlich.

Der Vorfall wird derzeit untersucht. Die Behörden ergreifen Maßnahmen, um die Brandursachen zu ermitteln und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in Fest- und Veranstaltungssälen zu überprüfen.