USA verhängen Sanktionen gegen kasachisches Unternehmen wegen Zusammenarbeit mit dem Iran

Es verbreitete sich eine Nachricht, die in den Geschäftskreisen Zentralasiens und auf dem internationalen Finanzmarkt für großes Aufsehen gesorgt hat. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums kasachischeFirma 'Tour Invest LLC' mit Sitz in Almaty auf seine strengste 'Schwarze Liste' – die SDN-Liste – gesetzt. Laut dem populären kasachischen Tengrinews Medium wurden diese Beschränkungen durch die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem iranischen Luftverkehrsnetz verursacht, das von Washington verurteilt wird. In einer Zeit, in der Washington eine neue, beispiellose Welle des Drucks auf Teheran namens 'Economic D-Day' gestartet hat, werden auch zentralasiatische Unternehmen zum Ziel von Sekundärsanktionen. Welche iranische Fluggesellschaft hat die kasachische Firma vermittelt, was passiert mit ihren Vermögenswerten in den USA und welche Risiken sind für ausländische Banken entstanden? Am Ende des Artikels liefern wir alle Details zu den Auswirkungen dieser Sanktionen auf Unternehmen in der gesamten Region und den Mechanismen der Sekundärstrafen.

Verbindung zu 'Mahan Air': Die Auswirkungen eines 15-jährigen Verbots Kasachstan überschwappendes Feuer

US-Beamte haben offiziell erklärt, warum sie das Unternehmen aus Almaty ins Visier genommen haben:

Vermittlungsdienste: Die Firma 'Tour Invest LLC' fungierte als Vermittler für den Verkauf von Dienstleistungen und die lokale Unterstützung der großen iranischen Fluggesellschaft 'Mahan Air';

Verbindungen zur IRGC: Die US-Regierung hatte bereits 2011 Sanktionen gegen 'Mahan Air' verhängt; sie beschuldigen diese Fluggesellschaft, die Spezialeinheit 'Quds' der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) materiell und logistisch zu unterstützen;

36 Einheiten im Visier: Bis heute umfassen solche amerikanischen Beschränkungen insgesamt 36 Organisationen und Einzelpersonen, die mit dem iranischen Luftverkehrsnetz in Verbindung stehen.

'Wir erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf das iranische Regime drastisch. In diesem Prozess wird jede ausländische Firma, die ihnen dient oder vermittelt, mit harten Strafen rechnen müssen', so das US-Finanzministerium.

Schwere Folgen der SDN-Liste: Eingefrorene Konten und Sekundärrisiken

Die Aufnahme der kasachischen Firma in die spezielle Liste löst folgende strenge Finanzmaßnahmen gegen sie aus:

Einfrieren von Vermögenswerten: Alle Immobilien, Bankkonten und Vermögenswerte des Unternehmens auf US-Territorium werden vollständig eingefroren;

Verbot für amerikanische Partner: US-Ansässigen, Unternehmen und Bürgern ist es strengstens untersagt, Handels-, Finanz- oder Geschäftsbeziehungen mit 'Tour Invest LLC' zu unterhalten;

Drohung mit Sekundärsanktionen: Alle Banken und Finanzinstitute von Drittstaaten, die Kontakt zu diesem Unternehmen haben, Transaktionen für es abwickeln oder Dienstleistungen erbringen, laufen ebenfalls Gefahr, von US-Sekundärsanktionen betroffen zu sein.

Ein ernster Test und eine deutliche Warnung für die zentralasiatische Wirtschaft

Dieses Ereignis hat erneut bewiesen, wie gefährlich es ist, in einem Umfeld internationaler Beschränkungen für zentralasiatische, insbesondere kasachische und usbekische Geschäftskreise, tätig zu sein. Im Rahmen seiner 'Economic D-Day'-Strategie gegen Teheran überwacht das US-Finanzministerium genau alle Logistik- und Tourismusnetzwerke, die mit dem Iran kooperieren. Die vollständige Blockierung der Firma aus Almaty ist ein gewaltiges Signal für andere Unternehmen in der Region, die Compliance-Kontrolle bei internationalen Verträgen und Vermittlungsaktivitäten drastisch zu verschärfen. Nun birgt selbst die kurzfristige Zusammenarbeit eines lokalen Unternehmens mit toxischen Akteuren das Risiko, vollständig vom globalen Finanzsystem abgeschnitten zu werden.

Was glauben Sie, wie sich die Verhängung solcher US-Beschränkungen gegen ausländische Firmen mit Iran-Bezug, insbesondere zentralasiatische Unternehmen, auf die wirtschaftliche und verkehrstechnische Entwicklung in der Region auswirkt? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten lokale Geschäftsinhaber treffen, um nicht von Sanktionen betroffen zu sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese aktuelle Analyse aus der Welt der Wirtschaft mit Ihren Freunden und Geschäftspartnern!