Xiaomi hat mit den HyperOS 4-Tests für den globalen Markt begonnen
Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat offiziell mit den globalen geschlossenen Betatests für sein neuestes Betriebssystem HyperOS 4 gestartet, das auf Android 17 basiert. Laut ixbt.com wird die neue Software, die Mitte August dieses Jahres exklusiv für den chinesischen Markt vorgestellt wurde, nun schrittweise für internationale Nutzer freigegeben und zieht die Aufmerksamkeit von Millionen von Smartphone-Besitzern weltweit auf sich. Dies berichtet die Nachricht.
Es wird berichtet, dass insgesamt sieben Mobilgerätemodelle an der ersten Phase des globalen Betatests teilnehmen werden. Die erste Testversion wurde bereits für drei der fortschrittlichsten Flaggschiff-Modelle der Marke veröffentlicht, während Besitzer der restlichen vier Geräte dieses Update ab dem 17. September dieses Jahres erhalten können.
Geräte in der ersten TestphaseDie folgenden modernen Smartphones sind in dieser globalen Betatestphase enthalten:
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Leica Leitzphone powered by Xiaomi
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
Die Entwickler haben zudem umfassendere Möglichkeiten zur Personalisierung und Anpassung des Startbildschirms geschaffen. Es wird hervorgehoben, dass die Startgeschwindigkeit von Anwendungen deutlich gestiegen ist und die allgemeine Systemleistung sowie die Flüssigkeit der Benutzeroberfläche verbessert wurden.
KI- und KamerafunktionenInnerhalb des neuen Betriebssystems werden auch KI-basierte Funktionen erheblich weiterentwickelt. Dies dient dazu, die täglichen Aufgaben der Benutzer zu automatisieren und die Interaktion mit dem Gerät komfortabler zu gestalten. Darüber hinaus wurden die Multimedia-Fähigkeiten, einschließlich der Video-Wiedergabequalität, auf ein neues Niveau gehoben.
Auch die Kamera-App wurde einer ernsthaften Optimierung unterzogen. Insbesondere wurde der HDR-Algorithmus überarbeitet, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, und die Kamera-App selbst reagiert nun deutlich schneller und verzögerungsfrei auf Benutzereingaben.
Es wird darauf hingewiesen, dass Nutzer, die an diesen Tests teilnehmen möchten, sich über die Xiaomi Community-App bewerben können. Gleichzeitig warnt das Unternehmen vor einer wichtigen Einschränkung: Nach der Installation von HyperOS 4 Beta via OTA ist eine Rückkehr zur vorherigen Version nicht auf herkömmlichem Wege möglich. Ein Rollback des Systems erfordert ein vollständiges Neuflashen über den Bootloader.
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