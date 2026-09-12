Die Spannungen im Nahen Osten haben einen gefährlichen Wendepunkt erreicht, der die Weltwirtschaft und den Seehandel erschüttert. Die vom Iran unterstützte Huthi-Bewegung (Ansar Allah) hat die volle Kontrolle über die strategische Vulkaninsel Perim (Mayyun) im Herzen der Bab-el-Mandeb-Straße übernommen. Laut der britischen Zeitung „The Guardian“ haben die Huthis nach einer Reihe von Niederlagen der von der UNO anerkannten Regierungskräfte und dem Verlust des strategischen Hafens von Mocha faktisch die Kontrolle über die Hauptschlagader des Weltschiffsverkehrs übernommen. Am besorgniserregendsten ist, dass trotz der Bitten Saudi-Arabiens um US-Luftschläge, Donald Trump nicht die Absicht hat, eine Militäroperation im Jemen zu starten. Warum gilt der Verlust der Insel Perim als katastrophal, wie kontrollieren der Iran und die Huthis den globalen Ölfluss und wird nun auch die jemenitische Übergangshauptstadt Aden fallen?

12 % des Welthandels in Gefahr: Die strategische Bedeutung der Insel Perim

Laut der Analyse von „The Guardian“ wird der Verlust dieser Insel die globale Logistik grundlegend aus den Angeln heben:

Der engste Punkt der Meerenge: Die Insel Perim teilt den engsten Teil der Bab-el-Mandeb-Straße, die Asien über das Rote Meer und den Suezkanal mit Europa verbindet;

Absolute Kontrolle der Seewege: Die Eroberung der Insel ermöglicht es den Huthis, jedes Schiff, jeden Tanker und jede Flotte, die die Meerenge passiert, direkt zu überwachen und ins Visier zu nehmen;

Ein verheerender Schlag für saudisches Öl: In einer Zeit, in der der Iran Druck auf Schiffe in der Straße von Hormus ausübt, war Saudi-Arabien für den Export seiner Rohstoffe lebenswichtig vom Roten Meer und Bab al-Mandab abhängig geworden;

12 % der weltweiten Güter: Etwa 12 % aller weltweit auf dem Seeweg transportierten Handelsgüter passieren diese Meerenge; ihre Schließung würde zu einem drastischen Preisanstieg auf dem Weltmarkt führen.

Der katastrophale Rückzug der Regierung von Aden und die Gefahr des Falls von Aden

Die jüngsten dramatischen Entwicklungen an der Westküste zeigen, dass sich die Koalitionskräfte in völliger Auflösung befinden:

Hafen von Mocha verloren: Am Donnerstag fiel die strategische Hafenstadt Mocha in die Hände der Huthis, was zu einem vollständigen Zusammenbruch der Front führte;

Rückzug der Regierungstruppen: Die von der UNO unterstützten Einheiten der jemenitischen Regierung waren gezwungen, die Insel Perim unter weiteren verheerenden Schlägen aufzugeben;

Hauptstadt Aden im Visier: Aufgrund politischer Konflikte in den nicht von den Huthis kontrollierten Regionen und des schnellen Zusammenbruchs der Front gibt es in westlichen Hauptstädten große Sorge, dass in den kommenden Tagen sogar die Hauptstadt Aden, in der die offizielle Regierung sitzt, in die Hände der Huthis fallen könnte.

Der gemeinsame Griff von Iran und Huthis: Was bedeutet Trumps Schweigen?

Diese Realität zeigt, dass die anti-westlichen Kräfte im Nahen Osten ein beispielloses Niveau erreicht haben:

Zwei Meerengen — eine Falle: Die Kontrolle der Straße von Hormus durch den Iran und Bab al-Mandab durch die Huthis gibt Teheran und seinen Verbündeten das Instrument, die globale Energieversorgung jederzeit zu unterbrechen;

Trump will nicht zuschlagen: Britische diplomatische Quellen bestätigen, dass Donald Trump trotz persönlicher Bitten und Flehen Saudi-Arabiens nicht plant, Luftschläge gegen Huthi-Stellungen im Jemen anzuordnen;

Geopolitische Isolation Saudi-Arabiens: Die Entscheidung Washingtons, keine neue Front zu eröffnen, lässt Riad in einer komplexen und schutzlosen Lage zurück.

Die Besetzung der Insel Perim ist nicht nur ein lokaler Sieg, sondern bedeutet eine künstliche Blockade für alle Handelsschiffe, die den Suezkanal passieren. Dies deutet darauf hin, dass in den kommenden Wochen neue Preisexplosionen auf dem internationalen Kraftstoffmarkt und eine Logistikkrise unvermeidlich sind.

Glauben Sie, dass die Bab-el-Mandeb-Straße und die Stadt Aden vollständig verloren gehen, wenn Donald Trump die saudischen Bitten weiterhin ignoriert und keine Schläge gegen die Huthis führt? Welche Folgen wird die Kontrolle der globalen Ölrouten durch die Huthis und den Iran für die Weltwirtschaft haben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der historischen geopolitischen Wende im Nahen Osten mit allen Analyse-Enthusiasten!