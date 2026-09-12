Temur Kapadze enthüllt alle Geheimnisse nach dem Sieg über Buxoro

In der 21. Runde der Superliga wurde das zentrale Duell in Buxoro zu einer wahren Demonstration von Stärke und Können für den Verein Navbahor aus Namangan. Die Gäste aus Namangan kämpften unerbittlich, erzielten 4 Tore gegen die Gastgeber und sicherten sich einen wichtigen 4:1-Sieg. Nach Spielende äußerte sich der Cheftrainer der Siegermannschaft Temur Kapadze auf der Pressekonferenz und machte unerwartete und offene Aussagen zu allen Feinheiten des Spiels – dem groben Abwehrfehler, den schwerwiegenden Ausfällen im Kader und dem Grund, warum er gezielt auf große Spieler setzte. Welcher Abwehrfehler verärgerte Kapadze, wer ersetzte die fehlenden Leistungsträger und wie wurde die Hauptwaffe von Buxoro neutralisiert?

„Wir waren in jeder Hinsicht besser“: Die erste Reaktion des Trainers auf den Sieg

Temur Kapadze begann seine Spielanalyse mit einem Dank an seine Spieler und die treuen Fans aus Namangan:

„Ein hart erkämpfter und verdienter Sieg“: Der Trainer betonte, dass Auswärtsspiele in Buxoro immer extrem schwierig seien, und merkte an, dass sich seine Mannschaft sehr ernsthaft auf diese Begegnung vorbereitet habe und dem Gegner in jeder Hinsicht überlegen gewesen sei;

Enorme Unterstützung durch die Fans: Trotz der langen Anreise wurde die Rolle der Fans aus Namangan, die ins Stadion kamen und das Team unermüdlich unterstützten, besonders gewürdigt;

Vorbereitung auf das nächste Spiel: Kapadze erklärte, dass dieser Sieg nun Geschichte sei und sich das Team sofort auf die kommenden entscheidenden Spiele konzentrieren werde.

„Wir haben ein einfaches und unnötiges Tor kassiert“: Die Verwirrung der Innenverteidiger

Trotz des hohen Sieges sprach der Experte offen und kritisch über das einzige Gegentor seiner Mannschaft:

Grober Fehler der beiden Innenverteidiger: Laut Kapadze begingen beide Innenverteidiger beim Passspiel denselben Fehler, und Buxoro nutzte diese Verwirrung, um ein Tor zu erzielen;

„Wenn dieses Tor nicht gefallen wäre...“: Der Cheftrainer verriet, dass Navbahor ohne dieses unangenehme und einfache Tor allein in der ersten Halbzeit weitere 3-4 gute Torchancen hätte kreieren können;

Druck bewältigen: Trotz des Drucks von den Rängen gelang es der Mannschaft, ihre Kräfte zu bündeln und das Spiel in der zweiten Halbzeit endgültig zu entscheiden.

Das Geheimnis der großen Spieler und das Brechen der gegnerischen Waffe

Kapadze erklärte genau, welche Taktik er gegen Buxoro anwandte, nachdem er sie eingehend studiert hatte:

Große Körpergröße gegen Standardsituationen: Es war im Voraus bekannt, dass die gefährlichste Waffe des Gegners Standardsituationen waren – aus diesem Grund wurden statt Umar große Verteidiger wie Dilshod Komilov und Hamraliyev ausgewählt;

Volle Kontrolle: In der Praxis konnte Buxoro keine Gelegenheit finden, Standardsituationen zu nutzen, da das Tempo und die Kontrolle des Spiels vollständig in den Händen der Gäste aus Namangan lagen;

Neutralisierung des Gegners: Der Verein aus Namangan dominierte das Mittelfeld und beraubte die Gastgeber vollständig ihres bevorzugten Spielstils.

Kaderverluste und Änderungen im Angriff

Vor dem Spiel traten im Lager von Navbahor schwerwiegende personelle Probleme auf:

Das Fehlen von Khusayn und Asad: Beide Leistungsträger mussten dieses wichtige Duell aufgrund von Krankheit und Verletzung verpassen;

Die Aufgabe von Kojo und Shoxruh: Kojo wurde im Angriff eingesetzt, und während er in der ersten Halbzeit aktiv war, erfüllte Shoxruhbek Abdurahmonov, der in der zweiten Halbzeit in die vorderste Linie rückte, seine Aufgabe hervorragend und erzielte ein Tor;

Der Grund für die späten Einwechslungen: Der Trainer merkte an, dass er die Einwechselspieler bewusst später brachte, da die Spieler der Startelf auf dem Platz perfekt harmonierten.

Temur Kapadzes taktische Flexibilität und seine offenen Reflexionen beweisen, dass Navbahor zu einer Mannschaft mit starkem Charakter gereift ist, die in der Endphase der Meisterschaft in der Lage ist, alle Schwierigkeiten und Ausfälle zu überwinden.

Glauben Sie, dass Temur Kapadzes 4:1-Auswärtssieg gegen Buxoro trotz der Kaderverluste den Höhepunkt der Trainerleistung darstellt? Werden solche schlampigen Abwehrfehler Navbahor in den kommenden Meisterschaftsspielen teuer zu stehen kommen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel für die Fans der „Falken“ aus Namangan!