Samsung nutzt anderen Tim Cook in neuer Werbung

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Samsung nutzt anderen Tim Cook in neuer Werbung

Die neuseeländische Niederlassung von Samsung hat auf einzigartige Weise auf die Markteinführung des ersten faltbaren iPhone, dem iPhone Duo, reagiert. Laut Ixbt.com zeigt der Werbespot für das neue Galaxy Z Fold 8 nicht Apple-Chef Tim Cook, sondern einen normalen Bürger mit demselben Namen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser humorvolle und aufmerksamkeitsstarke Marketing-Schachzug hat den Wettbewerb in der Tech-Welt weiter angeheizt. Samsungs neue Werbung zielt darauf ab, nicht nur die Funktionen der Geräte, sondern auch die Erfahrung der Marken auf dem Markt für faltbare Gadgets zu vergleichen.

Ähnlicher Name und unerwartete Handlung

Der „Tim Cook“ im Werbespot ist nicht der CEO von Apple, sondern ein Immobilienmakler, der bei Harcourts in Palmerston North, Neuseeland, arbeitet. Samsung nutzte die Namensähnlichkeit für einen weiteren Werbeangriff auf Apple.

Zu Beginn des Videos erfahren die Zuschauer: „Tim Cook hat eine Ankündigung und spricht zum ersten Mal über Galaxy.“ Anschließend wird dem Protagonisten das neue Galaxy Z Fold 8 präsentiert. Dieser Ansatz weckte großes Interesse bei den Verbrauchern und löste Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Wettbewerb bei Erfahrung und technischen Daten

Der südkoreanische Riese betont, dass er seinem Hauptkonkurrenten bei faltbaren Geräten weit voraus ist. Das erste Samsung Galaxy Fold-Modell wurde bereits 2019 vorgestellt. Daher stützt sich die aktuelle Werbekampagne mehr auf jahrelange Erfahrung als auf technische Details.

Das im Juli erschienene Galaxy Z Fold 8 zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen aus. Das Gerät ist mit einem 5,5-Zoll-Außenbildschirm und einem 7,6-Zoll-Innen-Falt-Display ausgestattet. Mit einem Gewicht von nur 201 Gramm präsentiert der Hersteller es als das leichteste Mitglied der Fold-Familie.

Direkte Konfrontation auf dem Markt

Der Markt für faltbare Smartphones entwickelt sich derzeit rasant. Das von Apple vorgestellte iPhone Duo verfügt ebenfalls über ein „Buch“-Design mit einem 7,6-Zoll-Innenbildschirm.

Beim Gewicht behält Samsung jedoch die Oberhand: Das Gadget des Konkurrenten wiegt 254 Gramm. Genau diese Faktoren machen die beiden Technologie-Flaggschiffe zu kompromisslosen Rivalen im Segment der faltbaren Smartphones.

SamsungTim CookGalaxy Z Fold 8iPhone DuoTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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