iPhone 18 Preise bekannt: Neue Pro-Modelle werden teurer

Es wird erwartet, dass die neuen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Modelle von Apple zu einem höheren Preis als bisher auf den Markt kommen. Das Interessanteste dabei ist, dass das Unternehmen beide Modelle nun mit 256 GB Speicher anbieten soll.

Wie hoch werden die Preise sein?

Berichten zufolge liegt der Einstiegspreis für das iPhone 18 Pro bei 1.199 Dollar, während das Pro Max Modell 1.299 Dollar kosten wird. Diese Preise könnten unter Apple-Fans neben dem Interesse an den neuen Modellen auch Diskussionen über den Wert der Geräte entfachen.

Berichten zufolge können die neuen Smartphones ab dem 12. September vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart der Geräte beginnt am 18. September.

Wer also das neue iPhone als einer der Ersten in den Händen halten möchte, muss sich bis September gedulden.

Die neue Generation der Pro-Modelle wird traditionell zu den fortschrittlichsten Smartphones von Apple gehören. Eine der wichtigsten Fragen für Käufer ist jedoch, inwieweit der Preisanstieg durch die neuen Funktionen gerechtfertigt ist.