Schreckliche Tragödie in Astana: Frau und zweijähriges Kind stürzen aus dem 15. Stock in den Tod

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Schreckliche Tragödie in Astana: Frau und zweijähriges Kind stürzen aus dem 15. Stock in den Tod

Bei einer Tragödie in einem Wohnhochhaus in Astana sind eine 27-jährige Frau und ein zweijähriges Kind ums Leben gekommen. Der Vorfall hat in der Stadt großes Entsetzen ausgelöst, während die Strafverfolgungsbehörden mit der Klärung aller Details begonnen haben.

Nach Angaben der Stadtpolizei stürzte die Frau aus dem 15. Stock des Wohngebäudes. Ersten Informationen zufolge fiel sie auf den Kinderwagen des zweijährigen Kindes, das sich unten befand.

Das Kind erlitt schwere Verletzungen und verstarb leider noch am Unfallort.

Bisher sind noch nicht alle Details des Vorfalls offiziell geklärt. Die genauen Ursachen werden derzeit im Rahmen der Ermittlungen untersucht. Die Polizei äußerte als erste Vermutung, dass die Frau möglicherweise Suizid begangen haben könnte. Dies ist jedoch bis zum Abschluss der Ermittlungen keine endgültige Schlussfolgerung.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittler untersuchen die Ursachen der Tragödie, die Umstände, die zu dem Vorfall führten, sowie alle weiteren relevanten Aspekte.

AstanaTragödieStadtpolizeiStrafverfahrenKasachstan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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