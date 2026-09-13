SpaceX installiert Starship am Mechazilla-Turm für bevorstehende Tests

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SpaceX installiert Starship am Mechazilla-Turm für bevorstehende Tests

SpaceX setzt die Vorbereitungen für sein riesiges Starship-Raumschiff auf kommende Testflüge zügig fort. Diese Arbeiten, die an der Starbase-Basis in Texas durchgeführt werden, zielen darauf ab, das System zum Auffangen des Raumschiffs und seines Super Heavy Boosters in der Luft mithilfe des speziellen Startturms namens Mechazilla zu verbessern. Dies wurde von Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com wurde am 12. September dieses Jahres das Raumschiff Starship 42 (Ship 42) an die Spitze des Mechazilla-Turms an der Startrampe Pad 2 der Starbase-Basis gehoben. In den Aufnahmen der NSF Starbase Live-Übertragung ist das Starship S42 mit seinem schwarzen oberen Block neben dem Startturm deutlich zu erkennen. Dieser Vorgang ist notwendig, um die „Chopsticks“-Mechanismen zu testen, die für die Handhabung von Schiff und Boostern ausgelegt sind.

Flugvorbereitung und technische Phasen

Experten betonen, dass das Raumschiff Starship S42 kürzlich eine Reihe erfolgreicher kryogener Tests auf dem Massey-Testgelände bestanden hat. Danach wurde das Schiff sofort zur Startrampe Pad 2 gebracht. Derzeit stehen die SpaceX-Ingenieure vor einer Reihe wichtiger technischer Aufgaben.

Insbesondere ist geplant, sechs moderne Raptor 3 -Triebwerke am Rumpf des Schiffes zu installieren und anschließend deren Zündungstests (static fire tests) durchzuführen. Diese Arbeiten erfolgen im Rahmen des kommenden Testprogramms Flight 15. Dem Plan zufolge soll Starship beim nächsten wichtigen Flug zusammen mit dem Super Heavy Booster 22 in den Weltraum starten.

Zukünftige Tests und eine neue Phase

Es ist erwähnenswert, dass SpaceX seinen vierzehnten Testflug für den 18. September anstrebt. Während dieses Fluges soll das Schiff erstmals eine orbitale Flugbahn erreichen und die Starlink -Satellitenkonstellation mit neuen Geräten erweitern. Dennoch ist für den Flug 14 weiterhin geplant, dass das Schiff im Ozean landet.

Für den Flug 15 und spätere Versuche ist jedoch vorgesehen, das Raumschiff direkt in der Luft mithilfe der „Chopsticks“ des Mechazilla-Turms aufzufangen. Dies wird es ermöglichen, die Zeit für die Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von Raketen in Zukunft drastisch zu verkürzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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