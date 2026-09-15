Ein Scherz eines Mädchens in Kirgisistan nimmt eine unerwartete Wendung

·4·Welt
Ein Scherz eines Mädchens in Kirgisistan nimmt eine unerwartete Wendung

Ein Video, das angeblich in der Region Sary-Chelek in Kirgisistan aufgenommen wurde, verbreitete sich in den sozialen Medien und löste bei den Nutzern unterschiedliche Reaktionen aus.

Im Video sagt ein Mädchen scherzhaft zu einem einheimischen jungen Mann, dass sie ihn heiraten würde, wenn er ihr 20 Pferde und 100 Gramm Gold gäbe.

Doch das Mädchen erhält eine unerwartete Antwort. Der junge Mann überlegt nicht lange, stimmt der Bedingung zu und bereitet sich scherzhaft darauf vor, sie mitzunehmen.

Die unerwartete Situation sorgte bei den Beteiligten und Umstehenden für Erheiterung. Die Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und werden dort rege diskutiert.

Der im Video erwähnte „Qalin“ bezieht sich auf die traditionelle Brautgabe, die bei einigen zentralasiatischen Völkern vom Bräutigam an die Familie der Braut gezahlt wird.

Bislang gibt es keine offiziellen Informationen darüber, wann sich der Vorfall ereignet hat, welche Staatsangehörigkeit das Mädchen hat oder ob der junge Mann die Bedingungen tatsächlich erfüllt hat.

KirgisistanSary-ChelekQalinBrautgabeSoziale Medien
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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