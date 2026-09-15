Alan Mozo sendet eine Warnung an Lionel Messi und Inter Miami

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Alan Mozo sendet eine Warnung an Lionel Messi und Inter Miami

Der Verteidiger von Cruz Azul, Alan Mozo, hat vor dem Aufeinandertreffen im Campeones Cup 2026 gegen das von Lionel Messi angeführte Inter Miami seine festen Absichten bekundet. Dieses prestigeträchtige Duell ist von Bedeutung, da es die Meister der beiden stärksten Ligen Nordamerikas gegeneinander antreten lässt. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Record betonte Alan Mozo, wie wichtig dieses Spiel und internationale Trophäen für ihn seien. Seinen Worten zufolge reist Cruz Azul nur für den Sieg und einen weiteren internationalen Titel nach Florida.

Eine prinzipielle Konfrontation auf internationaler Bühne

Der Campeones Cup bringt traditionell die Sieger der mexikanischen Liga MX und der US-amerikanischen Major League Soccer zusammen. Historisch gesehen haben mexikanische Vereine diesen Wettbewerb viermal gewonnen, während amerikanische Teams dreimal den Titel holten.

Im kommenden Spiel wollen die Mexikaner ihre regionale Dominanz festigen. Trotz einiger Schwierigkeiten in der heimischen Liga verfügt Inter Miami über Weltklasse-Spieler wie Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul und Casemiro.

Gute Stimmung bei Cruz Azul

Unter der Leitung von Joel Huiqui reist Cruz Azul in hervorragender Form an. Das Team feierte in der letzten Runde einen unvergesslichen 4:3-Sieg gegen den Erzrivalen Club América. Dieser Erfolg hat das Selbstvertrauen der Mannschaft vor der Reise nach Florida weiter gestärkt.

Seit seinem Wechsel zum Team ist der Verteidiger Alan Mozo schnell zu einem festen Bestandteil der Startelf geworden. Er betonte, dass er nach dem Angebot von Cruz Azul nicht gezögert habe und nun bereit sei, alles für den Verein zu geben.

Alan MozoLionel MessiInter MiamiCruz AzulCampeones Cup
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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