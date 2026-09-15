Xiaomi stellt die Redmi TV A Pro 2027 Serie vor

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Xiaomi stellt die Redmi TV A Pro 2027 Serie vor

Der Technologie-Gigant Xiaomi hat offiziell den Verkaufsstart seiner neuen 4K-Fernseherserie Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition angekündigt. Laut ixbt.com umfasst diese Serie Bildschirme in vier verschiedenen Größen, bietet Kunden eine breite Auswahl und zielt darauf ab, auf dem modernen Heimkinomarkt ernsthaft zu konkurrieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue Geräteserie zeichnet sich durch verschiedene Bildschirmgrößen aus. Je nach Bedarf können Kunden zwischen 55, 65, 75 und einem riesigen 85-Zoll-Modell wählen. Diese Technik zeichnet sich dadurch aus, dass sie dem Nutzer hochwertige Bilder und erweiterte funktionale Möglichkeiten im mittleren Preissegment bietet.

Technische Möglichkeiten und Bildschirmmerkmale

Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser TV-Serie ist das Display. Der Bildschirm ist mit einer speziellen Anti-Reflexionsbeschichtung versehen, die Lichtreflexionen im Raum deutlich reduziert und bei längerem Betrachten Augenermüdung vorbeugt. Zudem sorgt die Bildwiederholfrequenz von bis zu 288 Hz für hohe Flüssigkeit bei dynamischen Szenen, Videospielen und Sportübertragungen.

Neben der Bildqualität wurde auch dem Soundsystem besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Gerät ist mit vier Lautsprechern mit einer Gesamtleistung von 36 Watt ausgestattet, die natürliche und räumliche Klangeffekte garantieren. Der Bildschirm unterstützt zudem 94 % des DCI-P3-Farbraums, was für lebendigere und präzisere Farben sorgt.

Software und Preispolitik

Die Hardware und Software des Geräts entsprechen voll und ganz modernen Anforderungen. Die Fernseher laufen mit dem Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3, verfügen über Wi-Fi 6-Technologie für drahtlose Verbindungen und eine NFC-Funktion, mit der Inhalte vom Smartphone in Sekundenschnelle auf den Bildschirm übertragen werden können. Für Gamer stehen zwei HDMI 2.1-Anschlüsse mit voller Geschwindigkeit zur Verfügung.

Was die Preise betrifft, so kostet das 55-Zoll-Einstiegsmodell 2099 Yuan, was nach Abzug staatlicher Subventionen auf 1784,15 Yuan (ca. 265 USD) sinkt. Der Preis der größten 85-Zoll-Version liegt mit Subvention bei 4249,15 Yuan (ca. 633 USD). Die Subventionsaktion ist für einen begrenzten Zeitraum geplant.

Derzeit sind die neuen Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition Fernseher in den Xiaomi Home Einzelhandelsketten sowie im offiziellen Online-Shop des Unternehmens erhältlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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