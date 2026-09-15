Lamine Yamal: Angst vor dem Gewinn der Champions League ist Feigheit

Der junge Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, hat eine klare Meinung zu den Chancen des Teams in der UEFA Champions League geäußert. Ihm zufolge streben die Katalanen aufgrund ihres Status nur nach den höchsten Zielen. Damit zeigt die Mannschaft deutlich, dass sie bereit ist, in dieser Saison um den wichtigsten Titel zu kämpfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Movistar+ betonte der junge Flügelspieler, dass es Feigheit wäre, die Ambitionen des Teams in Europa zu verbergen. Trotz der Misserfolge der letzten Jahre hat Barcelona alle Möglichkeiten, sein historisches Ansehen wiederherzustellen und zu den stärksten Mannschaften des Kontinents zurückzukehren.

Große Ziele in der Champions League

Lamine Yamal äußerte sich zufrieden über die positive Atmosphäre und die Wachstumsdynamik im Team. Seiner Meinung nach ist die Begeisterung der Spieler für die Champions League kein übermäßiger Druck, sondern die treibende Kraft zum Sieg. Yamal glaubt, dass der Verein das Potenzial hat, die besten Zeiten seiner Geschichte wieder aufleben zu lassen.

Er betonte, dass der Kader des FC Barcelona in der Lage sei, die prestigeträchtigste Trophäe Europas zu gewinnen. Der junge Fußballer vergisst jedoch nicht, wie wichtig es ist, jedes Spiel ernst zu nehmen, ohne dabei übermütig zu werden.

Warnung eines erfahrenen Spielers

Obwohl Lamine Yamal den Gewinn der Meisterschaft und der Champions League anstrebt, äußerte sich der Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, etwas zurückhaltender. Rodri merkte an, dass Barcelona auf kontinentaler Ebene noch nicht voll ausgereift sei und nicht zu den Hauptfavoriten zähle.

Laut Rodri reicht offensiver Fußball allein nicht aus, um solche Turniere zu gewinnen. Das Team müsse in der Lage sein, das Spiel in entscheidenden Momenten zu kontrollieren und in der Defensive stabiler und konsequenter aufzutreten.