Ezequiel Lavezzi spricht über Depressionen und die Unterstützung von Lionel Messi

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Ezequiel Lavezzi spricht über Depressionen und die Unterstützung von Lionel Messi

Der ehemalige Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft und von Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi, hat offen über die Depressionen und die schwierigen Zeiten gesprochen, die er nach dem Ende seiner Profikarriere durchlebte. Wie Goal.com berichtet, gab der WM-Finalist von 2014 detaillierte Einblicke in die psychische Krise nach seinem Rücktritt, seine Behandlung in einer psychiatrischen Klinik und die enorme Unterstützung seines engen Freundes Lionel Messi. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ezequiel Lavezzi blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück, in der er für den italienischen Verein Napoli und den französischen Club Paris Saint-Germain spielte und zahlreiche Titel gewann. Seine letzten Jahre verbrachte er beim chinesischen Verein Hebei China Fortune, bevor er im Dezember 2019 offiziell sein Karriereende bekannt gab.

Die mentale Leere nach der Karriere

In einem Interview mit Prime Video gestand der ehemalige Stürmer, dass der plötzliche Wegfall des täglichen Rhythmus nach dem Abschied vom grünen Rasen seine Psyche schwer belastet hat. Laut Lavezzi entstand nach dem Ende seiner aktiven Zeit eine riesige Leere, die durch nichts anderes ausgefüllt werden konnte.

Er betonte, dass er unter schweren Depressionen litt, in einer psychiatrischen Klinik unter ärztlicher Aufsicht stand und bis heute Medikamente einnimmt und sich in Behandlung befindet. Trotz der Schwierigkeiten versucht er, mit kleinen Schritten in ein gesundes Leben zurückzukehren.

Lionel Messi und die Unterstützung der Familie

In diesen schweren Zeiten gaben Lavezzi nicht nur medizinische Hilfe, sondern auch das Vertrauen seiner Angehörigen und das Familienglück Kraft. Der ehemalige Fußballer, der betonte, dass die Geburt seines Kindes sein Leben grundlegend verändert habe, sagte, dass sein jüngstes Kind ihm große Freude und Lebenskraft geschenkt habe.

Er erinnerte sich auch daran, dass ihm Vertreter der Fußballwelt in seinen dunkelsten Tagen die Hand reichten. "Die Fußballwelt stand mir zur Seite – viele Menschen wie Messi, Aguero und Paolo Cannavaro haben mich unterstützt. Ich habe eine besondere Freundschaft zu Lionel Messi, wir sprechen über alle möglichen Themen, er ist ein wunderbarer Mensch", äußerte sich Lavezzi warmherzig.

Der 41-jährige ehemalige Sportler richtete sich an alle, die mit ähnlichen psychischen Problemen zu kämpfen haben, und betonte, dass man mit Demut und dem Willen zum Kampf jede schwierige Situation überwinden kann. Derzeit setzt Lavezzi seinen langfristigen Rehabilitationsprozess unter der Aufsicht von Spezialisten fort.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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