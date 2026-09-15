Xiaomi 18 Pro Design und wichtige Änderungen offiziell angekündigt

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Xiaomi 18 Pro Design und wichtige Änderungen offiziell angekündigt

Xiaomi hat offiziell sein nächstes Flaggschiff-Gerät, das Xiaomi 18 Pro Smartphone, angekündigt und erste Details zur neuen Flaggschiff-Generation bekannt gegeben. Diese Präsentation sorgt in der Technologiewelt für großes Interesse, da diese Serie als eines der größten Upgrades in der Geschichte des Unternehmens erwartet wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com behält das Xiaomi 18 Pro sein bekanntes und beliebtes Designkonzept bei, einschließlich des großen zusätzlichen Bildschirms auf der Rückseite. Diese Lösung ermöglicht es Benutzern, hochwertige Aufnahmen mit der Hauptkamera einfacher zu überwachen.

Subtile Designänderungen

Laut dem bekannten Insider Digital Chat Station wird der Hersteller das vertraute Erscheinungsbild mit einer dreifachen Hauptkamera, die mit Leica-Optik ausgestattet ist, fortsetzen. Im Vergleich zum Vorgängermodell haben die Ingenieure jedoch eine Reihe signifikanter Änderungen an Gehäuse und Displayelementen vorgenommen.

Insbesondere wurde der Rahmen um den zusätzlichen Bildschirm auf der Rückseite des Smartphones etwas dünner. Dies führt zu einem moderneren Erscheinungsbild bei Konstruktion und Verarbeitungsqualität und erweitert die nutzbare Fläche optisch.

Neue Bedienelemente

Auch die Änderungen an der Vorderseite des Smartphones sind nicht unbemerkt geblieben. Insbesondere wurde die Aussparung für die in den Bildschirm integrierte Frontkamera leicht verkleinert und neu gestaltet, was eine effizientere Nutzung des Bildschirmplatzes ermöglicht.

Eine weitere wichtige Neuerung ist das berichtete Erscheinen einer zusätzlichen physischen Taste am Gehäuse. Obwohl der genaue Zweck und die Funktionen dieser Taste derzeit noch geheim gehalten werden, wird erwartet, dass sie die Steuerung des Geräts noch komfortabler macht.

Xiaomi gab an, im Laufe dieser Woche viele weitere Details zum neuen Flaggschiff bekannt zu geben. Diese Präsentation und ihre technischen Möglichkeiten stehen im Mittelpunkt des Interesses von Gadget-Enthusiasten auf der ganzen Welt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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