Frau nach Messerattacke in New York erschossen

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Frau nach Messerattacke in New York erschossen

Auf dem Times Square in New York City hat eine 49-jährige Frau zwei Personen mit einem Messer angegriffen. Infolgedessen starb eine 32-jährige Frau, ein 68-jähriger Mann wurde verletzt. Die Angreiferin wurde später von Polizeibeamten erschossen.

Nach Angaben der Polizei griff Pamela Cisneros am 31. August mit zwei Küchenmessern zunächst den 68-jährigen Tak Kam und wenige Sekunden später die 32-jährige Erin Piacenti an. Beide Angriffe ereigneten sich innerhalb von etwa 20 Sekunden. Die Behörden stuften den Vorfall als willkürlichen und grundlosen Angriff ein.

Piacenti wurde vom Tatort ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten ihr Leben nicht retten. Sie war eine 32-jährige Fachkraft, die als Vizepräsidentin bei der Bank of America arbeitete. Der 68-jährige Tak Kam erlitt eine Bauchwunde und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand wurde später als stabil gemeldet.

Nach dem Angriff versuchten Polizisten vier Minuten lang, Cisneros dazu zu bewegen, die Messer fallen zu lassen. Sie weigerte sich jedoch, ihre Waffen niederzulegen, und bedrohte die Beamten. Die Polizei setzte zunächst Taser ein, die jedoch keine Wirkung zeigten. Daraufhin gaben zwei Polizisten Schüsse ab. Cisneros wurde in das Bellevue Hospital gebracht, wo sie verstarb.

Die Behörden teilten mit, dass bei Cisneros bereits in der Vergangenheit psychische Probleme festgestellt worden waren. Laut Polizei war sie in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund ähnlicher Vorfälle polizeilich in Erscheinung getreten, wurde jedoch zuvor nie festgenommen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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