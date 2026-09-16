Wie viel ein Werbepost von Ronaldo und Messi auf Instagram kostet

Der Stürmer von Al-Nassr Cristiano Ronaldo gehört zu den Sportlern, deren gesponserte Instagram-Posts am höchsten bewertet werden. Dies berichteten ausländische Medien unter Berufung auf Daten von LiveScore.

Aktuellen Schätzungen zufolge wird ein einziger gesponserter Post des portugiesischen Fußballers auf Instagram auf etwa 3,2 Millionen Dollar geschätzt. Dies ist ein geschätzter Wert für nur einen Werbepost.

In dieser Statistik belegt der Stürmer von Inter Miami, Lionel Messi, den zweiten Platz. Ein gesponserter Post des argentinischen Fußballers wird auf etwa 2,7 Millionen Dollar geschätzt.

Den dritten Platz im Ranking belegt der indische Cricketspieler Virat Kohli. Sein Werbepost wird auf etwa 1,46 Millionen Dollar geschätzt.

Der Wert des brasilianischen Fußballers Neymar liegt bei 1,21 Millionen Dollar, während ein gesponserter Post des NBA-Stars LeBron James auf etwa 866.000 Dollar geschätzt wird.

Somit sehen die fünf Sportler mit den höchsten Werten laut LiveScore-Daten wie folgt aus:

— Cristiano Ronaldo — 3,2 Millionen Dollar;

— Lionel Messi — 2,7 Millionen Dollar;

— Virat Kohli — 1,46 Millionen Dollar;

— Neymar — 1,21 Millionen Dollar;

— LeBron James — 866.000 Dollar.

Es ist anzumerken, dass diese Beträge keine offiziellen Werbetarife sind, die von den Sportlern selbst oder ihren Vertretern veröffentlicht wurden. Es handelt sich um geschätzte Summen, die auf Basis von Faktoren wie der Größe der Zielgruppe in sozialen Netzwerken und dem kommerziellen Wert berechnet wurden. Daher kann der tatsächliche Preis eines Werbevertrags je nach Marke, Werbekampagne und Kooperationsbedingungen variieren.