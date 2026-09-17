Schock im San Siro: Milan verliert 0:2 gegen Benfica in der Europa League

Die neue Saison der UEFA Europa League bot bereits am ersten Spieltag sensationelle Duelle, überraschende Niederlagen und unerwartete Dramen. Im Topspiel des Spieltags empfing der berühmte italienische Klub AC Mailand den portugiesischen Traditionsverein Benfica im legendären San Siro und musste eine bittere 0:2-Niederlage hinnehmen. Tore von Dodi Lukebakio und Jakub Kaminski versetzten die „Rossoneri“-Fans in Schockstarre. Obwohl die Gastgeber in der zweiten Halbzeit Stars wie Pulisic, Rabiot und Saelemaekers einwechselten, gelang es ihnen nicht, die kompakte Defensive von Benfica zu durchbrechen.

In anderen Partien auf europäischem Boden bezwang der englische Klub Sunderland den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar durch einen Elfmeter, der deutsche Meister Bayer Leverkusen besiegte den slowenischen Klub Celje mit 2:0, und Lyon kehrte mit einem hart erkämpften Sieg aus Belgien zurück. Warum wirkte Milan im eigenen Stadion so schwach, wie eroberten Benficas Neuzugänge das San Siro und wie sieht die Kräfteverteilung nach dem ersten Spieltag der Europa League aus?

„Eiskalte Dusche im San Siro“: Die Heldentaten von Lukebakio und Kaminski

Die wichtigsten und entscheidenden Ereignisse des Topspiels:

16. Minute (0:1): Benfica begann die Partie aktiv und Dodi Lukebakio überwand Mike Maignan, um die Gäste in Führung zu bringen.

53. Minute (0:2): Zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzte Jakub Kaminski einen groben Fehler in der Mailänder Abwehr eiskalt aus und baute die Führung der Lissaboner aus.

Fruchtlose Rotation: Obwohl der Trainerstab von Milan Pulisic, Saelemaekers und Rabiot einwechselte, um das Spiel zu drehen, fand der Ball keinen Weg ins Tor von Trubin.

Benficas Auswärtstriumph: Der portugiesische Gigant sicherte sich mit einem starken Kader um Sudakov, Palhinha und Duran wichtige 3 Punkte in Italien.

AC Mailand gegen Benfica: Die Aufstellungen

Die Startformationen beider Trainer:

Aufstellung AC Mailand: Maignan (Tor), Terracciano (Chila, 46.), De Winter, Pavlovic, Jashari (Rabiot, 73.), Musah, Bartesaghi (Saelemaekers, 57.), Hutchinson (Pulisic, 46.), Cissé (Moreira, 57.), Ramos.

Aufstellung Benfica: Trubin (Tor), Banjaki, Chircati, Araujo, Caruani, Aursnes (Barreiro, 70.), Palhinha, Lukebakio, Sudakov (Prestianni, 70.), Kaminski, Duran (Pavlidis, 80.).

Disziplin und Taktik: Benfica hielt das Pressing im Mittelfeld auf exzellentem Niveau und neutralisierte die Flügelangriffe von Milan vollständig.

Weitere Ergebnisse des 1. Spieltags der Europa League

Wichtige Resultate auf den Plätzen des Kontinents:

Anderlecht – Lyon (1:2): Die Franzosen sicherten sich den Sieg durch frühe Tore von Ndaye (8.) und Nakamura (22.); der Treffer von Svetkovic (61.) für die Gastgeber änderte nichts mehr.

Bayer Leverkusen – Celje (2:0): Die Schützlinge von Xabi Alonso holten sich durch ein Eigentor der Gäste (15.) und einen präzisen Treffer von Medina (74.) souverän 3 Punkte.

Sunderland – AZ Alkmaar (1:0): Der englische Klub besiegte die Niederländer in einer umkämpften Partie durch einen Elfmeter von Le Fée in der 66. Minute.

Olympiakos – Jagiellonia (2:1): Obwohl die Griechen in der 20. Minute in Rückstand gerieten, gelang ihnen durch Tore von Gonzalez (43.) und Roman Yaremchuk (84.) ein Comeback.

Sturm Graz – Rennes (0:0): In einem defensiv geprägten Spiel in Österreich fielen keine Tore, und die Teams teilten sich die Punkte.

Die neue Saison der Europa League hat bereits am ersten Spieltag gezeigt, dass es für die Favoriten kein Spaziergang wird und jeder Fehler auf dem Weg zum Titel teuer zu stehen kommen kann.

Ist Milans 0:2-Heimniederlage gegen Benfica nur ein Zufall oder steckt das Team in einer tiefen Krise im Europapokal? Können Xabi Alonsos Bayer Leverkusen oder Lyon den Titel in der Europa League holen? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie die Ergebnisse mit allen Fußballfans!