Im Spitzenspiel des 7. Spieltags der spanischen La Liga feierte der Tabellenführer FC Barcelona einen verdienten und souveränen 3:1-Auswärtssieg gegen den hartnäckigen Rivalen FC Sevilla. In der beeindruckenden Atmosphäre des Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, geleitet von Schiedsrichter Juan Martínez Munuera, wurde die intensive Partie zur großen Bühne für den brasilianischen Star der Katalanen, Raphinha. Nachdem die „Blaugrana“ zunächst in Rückstand geraten waren, drehten sie das Spiel dank eines makellosen Hattricks von Raphinha zu ihren Gunsten.

Nach diesem Sieg, der die perfekte Bilanz von 21 Punkten aus 7 Spielen und die alleinige Tabellenführung festigt, äußerte sich der Trainer des FC Barcelona, Hansi Flick, Marca in einem Interview emotional über das Spiel und seinen herausragenden Schützling: «Das ist ein ideales Ergebnis! Ich bin sehr glücklich, dass wir hier gewonnen haben. Raphinhas Leistung überrascht mich überhaupt nicht».

Wie hat das Vertrauen des deutschen Trainers die Mannschaft in eine unaufhaltsame Maschine verwandelt, was ist das Geheimnis von Raphinhas aktueller Topform und wie sehen die Meisterpläne der Katalanen vor dem nächsten Duell gegen den FC Getafe am 10. Oktober aus?

«Idealer Sieg und Raphinha-Gala»: Flicks Statement und die Höhepunkte

Die wichtigsten Aussagen von Hansi Flick nach dem Triumph in Sevilla:

«Harter Test im Ramón Sánchez Pizjuán»: Der Trainer betonte, dass eine Reise nach Sevilla immer eine psychologische und taktische Herausforderung sei, weshalb der 3:1-Sieg nach Rückstand ein perfektes Ergebnis darstelle;

«Grenzenloses Vertrauen in Raphinhas Können»: Der Cheftrainer erklärte, dass ihn die drei Tore seines Schützlings keineswegs überrascht hätten, da der brasilianische Flügelspieler dieses hohe Niveau in jedem Training und Spiel unter Beweis stelle;

«Fortsetzung der hundertprozentigen Serie»: 21 Punkte nach sieben Spielen – Flick hat die Siegermentalität in der Psyche der Katalanen bereits vollständig verankert;

«Der Widerstand von Sevilla»: Dass die Gastgeber mit 13 Punkten in den Top 5 stehen, unterstreicht, wie hart umkämpft die Partie war.

La Liga, 7. Spieltag. Protokoll des Duells Sevilla – Barcelona

Offizielle Daten und Tabellensituation des Spitzenspiels in Sevilla:

Wettbewerb und Phase Begegnung und Endstand Hauptakteur und Ereignisse Tabellenstand La Liga, 7. Spieltag Sevilla 1 : 3 Barcelona Raphinha (Hattrick), Fofana (Tor) FC Barcelona – 21 Punkte (1. Platz) / FC Sevilla – 13 Punkte (5. Platz)

Stadion und Stadt: Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, Spanien);

Schiedsrichter: Juan Martínez Munuera (Alicante);

Nächstes Heimspiel: Am 10. Oktober empfängt der FC Barcelona den FC Getafe im eigenen Stadion.

Taktische Analyse: Experten über das Tandem Flick und Raphinha

Fazit der spanischen Fußballanalysten und Sportexperten:

«Raphinhas neues Gesicht»: Seit Flicks Ankunft ist der Brasilianer nicht mehr nur ein Flügelstürmer, sondern ein echter Torjäger, der Chancen im Strafraum eiskalt verwertet;

«Antwort auf den Druck im Pizjuán»: Obwohl der FC Barcelona zuerst in Rückstand geriet, verlor das Team nicht die Fassung – das auf intensivem Pressing und schnellem Umschaltspiel basierende Modell des deutschen Trainers hat die gegnerische Abwehr förmlich erdrückt;

«Der Kampf geht weiter»: Die makellose Bilanz von 21 Punkten setzt die Giganten aus Madrid bereits zu Saisonbeginn unter enormen Druck;

«Vorbereitung auf Getafe»: Vor dem Heimspiel am 10. Oktober scheint die körperliche Verfassung der Flick-Elf auf einem absoluten Maximum zu sein.

Hansi Flicks mutige Aussagen und Raphinhas phänomenales Spiel haben deutlich gezeigt, dass der FC Barcelonain dieser Saison nicht gewillt ist, die Meisterschaft aus der Hand zu geben.

Glauben Sie, dass der FC Barcelona unter Hansi Flick die 100-prozentige Siegesserie bis zum Saisonende fortsetzen kann, oder könnte das Spiel gegen den FC Getafe am 10. Oktober ein unerwartetes Hindernis darstellen? Glauben Sie, dass Raphinhas Hattricks ihn zum besten Spieler der diesjährigen La Liga machen können? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese Analyse des spanischen Fußball-Spitzenspiels mit allen Fans und Freunden!