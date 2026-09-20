Frau bleibt mit dem Fuß in einer Rolltreppe in Kasachstan stecken (Video)

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Frau bleibt mit dem Fuß in einer Rolltreppe in Kasachstan stecken (Video)

In Kasachstanist in einem der Einkaufszentren der Stadt Semei der Fuß einer Frau in einer Rolltreppe stecken geblieben. Der Rettungseinsatz wurde auf Video festgehalten. Darüber Tengrinews.kz berichtete.

Wie bekannt wurde, ging am 14. September ein Notruf bei der Nummer 112 ein. Rettungskräfte trafen umgehend am Unfallort ein.

Die Retter nutzten hydraulische Spezialwerkzeuge, um den technischen Spalt zwischen den Rolltreppenteilen zu erweitern und den Fuß der 1990 geborenen Frau zu befreien.

Anschließend wurde das Opfer zur Untersuchung und medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Über die genaue Unfallursache und die Art der Verletzungen der Frau wurden keine weiteren Angaben gemacht.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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