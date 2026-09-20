Xiaomi 18 Pro und Pro Max Flaggschiffe offiziell vorgestellt

Drei Tage vor der bevorstehenden Präsentation hat Xiaomi offiziell Bilder seiner Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation, Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max, veröffentlicht. Laut ixbt.com werden diese lang erwarteten Geräte in schwarzen und weißen Gehäusen präsentiert und ziehen mit ihrer fortschrittlichen Technologie und ihrem einzigartigen Design die Aufmerksamkeit auf sich. Die vollständige Vorstellung der neuen Flaggschiffe ist für den 23. September um 19:00 Uhr Ortszeit geplant, was einen weiteren wichtigen Schritt des Unternehmens auf dem Mobilfunkmarkt darstellt. Dies berichtet die Nachricht.

Eines der Hauptmerkmale der Smartphones ist der zusätzliche Bildschirm auf der Rückseite, der beibehalten und in der neuen Generation in seinen Funktionen erheblich erweitert wurde. Xiaomi nennt diese Lösung einen „universellen Rückseitenbildschirm“. Das in das große Kameramodul integrierte Display kann nicht nur die Uhrzeit, Benachrichtigungen und Bilder anzeigen, sondern auch verschiedene interaktive Anwendungen und Widgets.

Künstliche Intelligenz und erweiterte Möglichkeiten

In der neuen Gerätegeneration hat Xiaomi erfolgreich KI-gestützte Funktionen auf dem zweiten Bildschirm implementiert. Insbesondere zeigten die Präsentationsmaterialien des Unternehmens, wie ein Eier-Kochtimer, die Überwachung des Wasserkonsums, Lernkarten für Englischvokabeln und Rezeptempfehlungen auf diesem Rückseitendisplay funktionieren.

Das Unternehmen betont, dass das Rückseitendisplay der letztjährigen Serie bei den Nutzern sehr beliebt war. Derzeit interagieren Nutzer täglich über 4 Millionen Mal mit den App-Karten darauf, und die Anzahl der täglich neu eingestellten Hintergrundbilder übersteigt 3,5 Millionen.

Fortschrittliche Kamera und technische Daten

Laut Ixbt.com werden die Xiaomi 18 Pro Smartphones mit einer neuen Flaggschiff-Mobilplattform ausgestattet, die im 2nm-Verfahren hergestellt wird. Obwohl das Unternehmen keine genauen Details bekannt gegeben hat, ist es fast sicher, dass es sich um den neuen Top-SoC-Chip von Qualcomm handelt. Die Fähigkeiten der Smartphones legen einen besonderen Schwerpunkt auf die Kameras, die mit einem leistungsstarken Leica -System mit zwei 200 MP Sensoren ausgestattet sind.

Die Geräte werden mit einem Bildschirm der nächsten Generation mit Super Pixel-Technologie und einem M11-Beleuchtungssystem ausgestattet sein. Der Rahmen um das Display wurde auf rekordverdächtige 0,99 mm reduziert. Zudem wurde das Gehäuse grundlegend überarbeitet und verfügt nun über einen neuen Metallrahmen mit stark abgerundeten Ecken.

Akkukapazität und innovative Technologien

Bemerkenswert ist, dass die Akkukapazität der Smartphones im Vergleich zu den Vorgängergenerationen deutlich gestiegen ist. Das Xiaomi 18 Pro Modell ist mit einem speziellen 7000 mAh Jinshajiang-Akku ausgestattet, während die fortschrittlichere Xiaomi 18 Pro Max Version einen massiven 8500 mAh Akku erhält.

Diese modernen Akkus nutzen eine Technologie mit einem Siliziumanteil von bis zu 32 Prozent. Dies ermöglichte eine deutliche Kapazitätssteigerung, ohne die physischen Abmessungen des Akkus proportional zu vergrößern.