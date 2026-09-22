Die Initiative eines 8-jährigen Mädchens wurde in 15 Jahren zu einer großen Wohltätigkeitsorganisation

In Australien inspirierte die einfache Frage eines 8-jährigen Mädchens ihre Mutter dazu, ein wohltätiges Projekt zu starten. 15 Jahre später hat sich diese Initiative zu einer großen Hilfsorganisation entwickelt, die Hunderte von Familien unterstützt.

Dies geschah im Leben von Linda Strickland und ihrer Tochter Cassidy, die im Nordwesten von Sydney lebten. Eines Tages sah das Mädchen jemanden, der in einer Mülltonne hinter ihrem Haus nach Essen suchte, und fragte ihre Mutter, warum jemand so hungrig sein könne.

Daraufhin begannen Mutter und Tochter, zu Hause Essen zuzubereiten, es in Behälter zu verpacken und an obdachlose Menschen in einem nahegelegenen Park zu verteilen. Diese kleine Initiative führte 2011 zur Gründung der Hawkesbury's Helping Hands Wohltätigkeitsorganisation.

Heute liefert das Lager der Organisation Lebensmittel, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs an Hunderte von Menschen. Besonders während der Weihnachtszeit und bei Naturkatastrophen verteilt die Organisation bis zu 20–30 Paletten an Hilfsgütern pro Tag.

Interessanterweise gehören zu den Bedürftigen nicht nur Obdachlose, sondern auch Familien, die zwar für sich selbst sorgen, aber Schwierigkeiten haben, ihre täglichen Ausgaben zu decken.

Linda Strickland erklärte, dass sie diese Arbeit fortsetzen und der Gemeinschaft noch mindestens weitere 15 Jahre dienen möchte.