Der Verteidiger der argentinischen Nationalmannschaft und von Manchester United, Lisandro Martínez, ist in Buenos Aires eingetroffen und erklärte seine Bereitschaft, die letzten glanzvollen Momente der internationalen Karriere von Kapitän Lionel Messi trotz der schmerzhaften Niederlage im WM-Finale gebührend zu feiern. Laut Informationen von ESPN Argentina betonte der Spieler, dass die Mannschaft im bevorstehenden Heimspiel alles geben werde. Dies berichtet Goal.com .

Zur Erinnerung: Die Albiceleste musste im entscheidenden Finale eine bittere Niederlage gegen die spanische Nationalmannschaft hinnehmen. Es wurde angemerkt, dass der Schmerz über dieses Ergebnis in der Kabine noch spürbar sei, die Spieler sich jedoch auf das kommende historische Ereignis konzentrieren müssten.

Der Innenverteidiger, der sich am Dienstagmorgen dem 37-köpfigen Kader in Buenos Aires anschloss, teilte seine Eindrücke mit Journalisten. Er sagte: „Es gibt viel Schmerz, es ist besser, nicht darüber nachzudenken, aber wir müssen auch die enorme Anstrengung hervorheben, die wir während des gesamten Turniers gezeigt haben.“

Im Stadion herrscht eine großartige festliche Atmosphäre

Der argentinische Fußballverband (AFA) organisiert im Estadio Monumental einen großen Abschiedsabend, um Lionel Messi auf heimischem Boden gebührend zu ehren. Die Tickets für das Spiel sind ausverkauft und die Tribünen werden voraussichtlich voll mit Fans sein.

AFA-Präsident Claudio Tapia kündigte an, dass dem Kapitän, dem besten Spieler der Welt und Symbol der Nationalmannschaft, ein echtes Fest bereitet wird. Der Verband lud zudem offiziell alle Spieler, die bei der Weltmeisterschaft 2022 triumphierten, sowie deren Familien zu diesem historischen Abend ein.

Trotz der Enttäuschung über die Niederlage forderte Lisandro Martínez seine Teamkollegen auf, nach vorne zu blicken. Laut dem Verteidiger sollte die Mannschaft diese Momente zu Hause, umgeben von ihrem Volk, in vollen Zügen genießen.

„Jetzt sind wir in unserer Heimat und werden das genießen“, fügte Lisandro Martínez in seinem Interview hinzu. Obwohl die Leistung während des Turniers von Fans und Experten hoch bewertet wurde, war die Finalniederlage eine harte Lektion für das Team.

Somit wird dieses Spiel, das als eine der glanzvollsten Seiten in die Geschichte des argentinischen Fußballs eingehen wird, voraussichtlich als eine der letzten feierlichen Veranstaltungen für Lionel Messi im Nationaltrikot in die Geschichte eingehen.