Die beiden führenden Fußballnationen Zentralasiens – die Nationalmannschaften von Usbekistan und Kasachstan – haben offiziell ihre erweiterten Kader für die wichtigen Herbstspiele bekannt gegeben. Das angesehene kasachische Sportportal ASnews.kz hat die Kader beider Teams detailliert analysiert und die klare Überlegenheit Usbekistans hinsichtlich der Anzahl der Legionäre und des Niveaus der Ligen, in denen sie spielen, anerkannt. Den Analysen zufolge gibt es nicht nur einen zweifachen Unterschied bei der Anzahl der im Ausland spielenden Profis (10 gegenüber 5), sondern auch eine deutlich breitere geografische Streuung: Ein erheblicher Teil der usbekischen Legionäre ist in der westeuropäischen Elite aktiv, darunter bei einem Giganten der englischen Premier League, «Manchester City» (Abduqodir Husanov), beim belgischen Klub «Antwerpen» (Muhammadali O‘rinboyev) und beim Schweizer Team «Lugano» (Behruzjon Karimov).

In der kasachischen Nationalmannschaft hingegen, da der 18-jährige Stürmer Dastan Satpayev vom englischen Klub «Burnley» verletzungsbedingt ausfällt, spielen von den verbleibenden 5 Legionären 4 ausschließlich in der russischen Premier Liga und einer in der aserbaidschanischen Meisterschaft. Kasachstan stehen 4 verantwortungsvolle Spiele in der UEFA Nations League bevor, während die usbekische Nationalmannschaft auf kompromisslose Sparringspartner wie den Iran, Syrien und Südkorea trifft.

Wie wirkt sich der Vorstoß des usbekischen Fußballs in die europäischen Zentren auf die Spielqualität der Nationalmannschaft aus, und deutet dieser Unterschied in der Analyse der Nachbarn darauf hin, dass sich das Kräfteverhältnis in Zentralasien grundlegend gewandelt hat?

«Europäische Giganten, ein zweifacher Unterschied und der Herbstkalender»: Die 5 Kernpunkte der Kader

Die wichtigsten Fakten, die die Aufmerksamkeit der kasachischen Medien auf sich gezogen haben und den Unterschied zwischen den beiden Teams definieren:

Zweifache Überlegenheit bei der Anzahl der Legionäre: Im Kader der usbekischen Nationalmannschaft stehen 10, in dem von Kasachstan nur 5 im Ausland spielende Fußballer;

Von «Manchester City» bis nach Belgien und in die Schweiz: Unsere Vertreter nehmen Schlüsselrollen bei Klubs der englischen Premier League sowie in den belgischen und Schweizer Meisterschaften ein;

«Kein Europa» in Kasachstan: Da Kasachstans einziger Vertreter im fernen Ausland, Dastan Satpayev («Burnley»), verletzt ist, beschränken sie sich nur auf die russische RPL und Aserbaidschan;

Geografie der Türkei und Asiens: Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov spielen bei «Başakşehir», während unsere Vertreter auch in den Ligen Russlands, Aserbaidschans, der VAE und des Irans aktiv sind;

Entscheidende Herbstspiele: Kasachstan spielt in der Nations League (Färöer, Slowakei, Moldawien), während Usbekistan gegen den Iran, Syrien und Südkorea antritt.

Usbekische und kasachische Nationalmannschaft: Analyse und Vergleich der Legionäre

Verteilung der Vertreter beider Nationalmannschaften in ausländischen Meisterschaften:

Kriterien und Parameter Usbekische Nationalmannschaft Kasachische Nationalmannschaft Gesamtzahl im Kader 31 Spieler 28 Spieler Anzahl der Legionäre 10 (über 32%) 5 (nur 18%) Top- und westeuropäische Klubs «Manchester City» (England), «Antwerpen» (Belgien), «Lugano» (Schweiz) Keine (Dastan Satpayev — «Burnley», wegen Verletzung nicht im Kader) Andere ausländische Meisterschaften Türkei («Başakşehir» — 2), Russland (2), Aserbaidschan (1), VAE (1), Iran (1) Russland («Zenit», «Achmat», «Krylja Sowetow» — 4), Aserbaidschan («Sabah» — 1) Nationaltrainer Fabio Cannavaro John van't Schip Bevorstehende Herbstspiele 24. September (Iran), 1. Oktober (Syrien), 6. Oktober (Südkorea) 26. September (Färöer), 29. September (Slowakei), 2. Oktober (Moldawien), 6. Oktober (Färöer)

Fußball-Expertise und Analyse: Warum bricht der usbekische Fußball so stürmisch auf die europäische Bühne vor?

Fazit internationaler Scouts und Sportanalysten:

Erfolg des Jugendsystems: Die glänzenden Leistungen der usbekischen Jugendnationalmannschaften auf asiatischer und globaler Ebene in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass Talente wie Husanov, Fayzullayev und O‘rinboyev früh in den Fokus europäischer Scouts gerückt sind;

Geografie und Niveau der Ligen: Während kasachische Legionäre meist in der kulturell und sprachlich vertrauten russischen Meisterschaft verbleiben, streben usbekische Spieler in taktisch anspruchsvolle Ligen mit hohem Tempo wie die Premier League, Belgien und die Schweiz;

Stärkung des internen Wettbewerbs: Die Rückkehr von Spielern mit regelmäßiger Spielpraxis in den Ligen Englands, Belgiens und der Türkei erhöht den Wettbewerbsdruck innerhalb der Nationalmannschaft massiv und stärkt das Selbstvertrauen in Spielen gegen asiatische Giganten;

Seriosität der Sparringspartner: Die Wahl von Kontinentalführern wie dem Iran und Südkorea im Herbstkalender zeigt, dass der Trainerstab das wahre Potenzial des Teams genau durch solche Tests gegen starke Legionäre prüfen möchte.

Das strukturelle Potenzial und das Niveau der Legionäre der usbekischen Nationalmannschaft zeigen, dass unser nationaler Fußball auf dem Kontinent neue Höhen erreicht.

Glauben Sie, dass unsere 10 Legionäre in europäischen und ausländischen Ligen den Sieg in den Herbsttests gegen den Iran und Südkorea sichern können? Denken Sie, dass sich diese von den kasachischen Medien anerkannte Überlegenheit vollständig in den Ergebnissen auf dem Platz widerspiegeln wird? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Analyseartikel über die neuen Erfolge des usbekischen Fußballs mit allen Fans!