Amerikaner löst den Rubik’s Cube blind in 11,56 Sekunden und stellt Weltrekord auf

Der amerikanische Speedcuber Tommy Cherry löste den Rubik’s Cube blind in nur 11,56 Sekunden und holte sich damit den Guinness-Weltrekord zurück.

Der 21-jährige Cherry erzielte dieses Ergebnis am 28. Juni 2026 bei der in Branchburg im US-Bundesstaat New Jersey ausgetragenen Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 und stellte einen neuen Weltrekord im Blindlösen eines 3×3×3-Rubik’s-Cube auf.

Mit diesem Ergebnis verbesserte Cherry den bisherigen Rekord des Australiers Charlie Eggins. Eggins hatte am 10. Januar 2026 bei einem Wettbewerb in Sydney den Rubik’s Cube in 11,67 Sekunden gelöst und damit einen Rekord aufgestellt.

Bemerkenswert ist, dass der amerikanische Speedcuber den Weltrekord erstmals 2021 aufstellte. Damals löste er den Rubik’s Cube blind in 15,27 Sekunden gelöst. In den folgenden Jahren verbesserte Cherry seine Leistungen regelmäßig und verkürzte seine Rekordzeit mehrmals.

Cherry und Charlie Eggins halten gemeinsam auch den Rekord für die schnellste Durchschnittszeit beim Blindlösen eines 3×3×3-Rubik’s-Cube. Ihre Durchschnittszeit beträgt 14,05 Sekunden.

Nach seinem neuen Rekord zeigte sich Tommy Cherry mit seiner Leistung zufrieden. Er sagte, er freue sich, den Weltrekord zurückerobert zu haben, und betonte, dass dies sein erster Rekord seit 2024 sei.

Der Sportler hofft, seine Leistungen künftig weiter zu verbessern und diesen Rekord viele Jahre lang zu halten.