Rubik’s Cube in 11,56 Sekunden blind gelöst

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Rubik’s Cube in 11,56 Sekunden blind gelöst

Der amerikanische Speedcuber Tommy Cherri den Rubik’s Cube blind in 11,56 Sekunden und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Der 21-jährige Cherri erzielte dieses Ergebnis bei einem Wettbewerb, der am 28. Juni 2026 im US-Bundesstaat New Jersey stattfand. Damit verbesserte er den 11,67-Sekunden-Rekord des Australiers Charlie Eggins um 0,11 Sekunden.

Interessanterweise hatte Cherri den Rekord im Blindlösen des Rubik’s Cube bereits mehrmals gebrochen. Er stellte erstmals 2021 mit einer Zeit von 15,27 Sekunden einen Weltrekord auf.

Bei solchen Wettbewerben prägen sich die Teilnehmer zunächst einen gemischten Würfel sorgfältig ein, verbinden sich dann die Augen und lösen ihn aus dem Gedächtnis. Das Ergebnis erfordert daher neben Schnelligkeit auch ein außergewöhnliches Gedächtnis und hohe Konzentration.

Rubik’s CubeBlindlösenSpeedcubingWeltrekordeTommy Cherri
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