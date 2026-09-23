Real Madrid, der große Gigant der spanischen La Liga und des gesamten europäischen Fußballs, hat die neue Saison deutlich komplizierter und nervenaufreibender begonnen als erwartet. In den ersten sieben Spieltagen unter der Leitung des portugiesischen Spezialisten José Mourinho, der in der Sommer-Transferperiode als „The Special One“ zum Verein zurückkehrte, musste der „Königliche Klub“ bereits zwei Niederlagen hinnehmen und ist auf den 4. Tabellenplatz abgerutscht. Die Madrilenen liegen derzeit bereits 6 Punkte hinter ihrem Erzrivalen und Tabellenführer FC Barcelona. Trotz der Instabilität bei den mannschaftlichen Ergebnissen herrscht in der Kabine des Bernabéu eine feste und unantastbare Verbindung zwischen Mourinho und dem Star des Vereins, Kylian Mbappé besteht.

Laut einem The Touchline exklusiv veröffentlichten Bericht Kylian Mbappé ist zur absoluten zentralen Figur in den taktischen Plänen des portugiesischen Trainers geworden, und das gegenseitige Vertrauen zwischen ihnen wird als „nahezu absolut“ beschrieben. Dass sich Mourinho, der dafür bekannt ist, in schwierigen Situationen nicht mit Starspielern auszukommen, so sehr auf Mbappé verlässt, zeigt, dass die gesamte Spielstruktur in Madrid um den französischen Stürmer herum aufgebaut wird.

Wie wird Real den großen Rückstand von 6 Punkten aufholen, können das Tandem Mourinho und Mbappé das Bernabéu aus der Krise führen und kann der französische Star das Team im Alleingang zur Meisterschaft führen?

„Zwei Niederlagen, 6 Punkte Rückstand und absolutes Vertrauen“: Die 5 Kernpunkte der Situation in Madrid

The Touchline und die wichtigsten Fakten hinter den Kulissen der La Liga:

Mourinhos wichtigster Rückhalt: José Mourinho betrachtet Kylian Mbappé als den taktischen Anker des Teams, und zwischen den beiden herrscht ein perfektes Verständnis;

Schwieriger Saisonstart: Real hat in den ersten 7 Spieltagen zweimal verloren und unerwartete Punkte im Titelrennen gelassen;

6-Punkte-Lücke zum FC Barcelona: Der Madrider Klub ist auf den 4. Tabellenplatz abgerutscht und liegt deutlich hinter den führenden Katalanen;

Taktik um Mbappé: Der portugiesische Trainer passt alle Angriffsvektoren an die Geschwindigkeit und die individuellen Fähigkeiten des französischen Stürmers an;

Taktische Revolution des Trainers: Mourinhos Rückkehr erfordert einen Umbruch im Team, und in dieser Phase hält nur Mbappé sein Niveau konstant hoch.

Die aktuelle Bilanz von Real Madrid: Analyse der Probleme und des Mbappé-Faktors

Statistik der ersten 7 Spieltage in La Liga und Vergleich der internen Situation:

Indikatoren und Parameter Aktueller Stand und Zahlen Kommentar und Analyse Cheftrainer José Mourinho Im Sommer ernannt, baut den Kader um Anzahl der Spiele 7 Spieltage Startphase der Saison Niederlagen 2 Niederlagen Schwerer Verlust für einen Spitzenklub Tabellenplatz 4. Platz In den Top 4, aber weit von der Meisterschaft entfernt Rückstand auf Barcelona -6 Punkte Die Katalanen spielen in maximalem Tempo Mbappés Status im Team Zentrale Hauptfigur The Touchline: „Nahezu absolutes“ Vertrauen zum Trainer Taktik des Trainers Konterspiel und vertikaler Fußball Angepasst an Mbappés schnelle Angriffsräume

Fußballexpertise und taktische Analyse: Können Mbappé und Mourinho Real retten?

Fazit von europäischen Fußballkommentatoren und spanischen Insidern:

Mourinhos Angewohnheit, sich auf einen „einzigen Star“ zu verlassen: José Mourinho hat während seiner Karriere immer Stürmer gewählt, die sein „Trainer auf dem Platz“ sind (z. B. Drogba bei Chelsea, Milito bei Inter, Ronaldo in seiner ersten Zeit bei Real); aktuell nimmt Mbappé genau diesen Status ein und setzt alle Anweisungen des Trainers bedingungslos um;

Phase des defensiven Umbruchs: Die 2 Niederlagen in 7 La-Liga-Spielen hängen mit Mourinhos Neuformierung des Defensivsystems zusammen; obwohl Mbappé seine Chancen im Angriff maximal nutzt, kosten die Lücken zwischen Mittelfeld und Abwehr das Team Punkte;

Der Weg, die 6-Punkte-Lücke zu Barcelona zu schließen: La Liga hat gerade erst begonnen; Mourinho-Teams erreichen traditionell Mitte Herbst ihren physischen und taktischen Höhepunkt; Mbappés Torserien sind entscheidend, um den Abstand bis zum El Clásico zu verkürzen;

Balance in der Kabine: Die starke Verbindung zwischen Trainer und Mbappé reduziert den Druck innerhalb des Teams und hilft dabei, dass sich auch andere junge Stars dem gemeinsamen System unterordnen.

Auch wenn der Saisonstart für Real unglücklich verlief, bleibt das Bündnis zwischen Mourinho und Mbappé die Hauptgarantie dafür, dass Madrid bald wieder in das große Titelrennen zurückkehrt.

Glauben Sie, dass das Tandem Kylian Mbappé und José Mourinho den 6-Punkte-Rückstand auf Barcelona aufholen und Real in dieser Saison zum La-Liga-Meister machen kann? Ist der Trainer an den Startniederlagen schuld oder die Fehler der Abwehr? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Analyse aus dem Bernabéu mit allen Fußballfans!