Socceroos bereiten sich auf Spiele gegen Brasilien vor

Die australische Nationalmannschaft hat sich zum ersten Mal seit ihrem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026 wieder versammelt und mit der Vorbereitung auf zwei Freundschaftsspiele gegen Brasilien begonnen. Goal.com berichtet, dass der erfahrene Anführer des Teams, Jackson Irvine, von den Spielern ständige Verbesserungen forderte, während das Talent von Sporting CP, Nestori Irankunda, das Potenzial der neuen Generation hoch einschätzte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Australier sind zum ersten Mal seit ihrem Achtelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft im Juli wieder zusammengekommen. Dem Team steht ein ernsthafter Test bevor: Am Freitag empfangen sie den fünffachen Weltmeister Brasilien in Townsville, und am kommenden Dienstag treffen sie im Suncorp Stadium in Brisbane erneut aufeinander.

Wichtige Vorbereitung auf den kommenden Asien-Cup

Diese Serie von zwei Spielen dient als wichtige Vorbereitung auf den Asien-Cup, der im Januar in Saudi-Arabien beginnt. Der Cheftrainer und die Spieler wollen die positive Dynamik aus der Sommersaison in diesen Duellen gegen einen Weltklasse-Gegner fortsetzen.

Der erfahrene Mittelfeldspieler Jackson Irvine forderte seine Teamkollegen bereits in den ersten Stunden des Trainingslagers dazu auf, das allgemeine Anforderungsniveau weiter zu steigern. Er betonte, dass die WM-Kampagne zwar voller großartiger Momente war, das Team sich aber unermüdlich weiterentwickeln müsse, um beim Asien-Cup erfolgreich zu sein.

Neue Talente und das Potenzial der Nationalmannschaft

Irvine merkte an, dass die Einberufung junger Spieler in den Kader eine großartige Gelegenheit sei, die Tiefe des australischen Kaders zu testen. Seiner Meinung nach muss das Team einen weiteren Schritt nach vorne machen.

Der Flügelspieler Nestori Irankunda äußerte seinerseits ebenfalls sein Vertrauen in die junge Generation australischer Spieler. Der 20-Jährige, der kürzlich von Watford zum portugiesischen Klub Sporting CP wechselte, möchte seinen Platz in der Nationalmannschaft festigen.