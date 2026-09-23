Socceroos bereiten sich auf Spiele gegen Brasilien vor

·0·Sport
Socceroos bereiten sich auf Spiele gegen Brasilien vor

Die australische Nationalmannschaft hat sich zum ersten Mal seit ihrem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026 wieder versammelt und mit der Vorbereitung auf zwei Freundschaftsspiele gegen Brasilien begonnen. Goal.com berichtet, dass der erfahrene Anführer des Teams, Jackson Irvine, von den Spielern ständige Verbesserungen forderte, während das Talent von Sporting CP, Nestori Irankunda, das Potenzial der neuen Generation hoch einschätzte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Australier sind zum ersten Mal seit ihrem Achtelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft im Juli wieder zusammengekommen. Dem Team steht ein ernsthafter Test bevor: Am Freitag empfangen sie den fünffachen Weltmeister Brasilien in Townsville, und am kommenden Dienstag treffen sie im Suncorp Stadium in Brisbane erneut aufeinander.

Wichtige Vorbereitung auf den kommenden Asien-Cup

Diese Serie von zwei Spielen dient als wichtige Vorbereitung auf den Asien-Cup, der im Januar in Saudi-Arabien beginnt. Der Cheftrainer und die Spieler wollen die positive Dynamik aus der Sommersaison in diesen Duellen gegen einen Weltklasse-Gegner fortsetzen.

Der erfahrene Mittelfeldspieler Jackson Irvine forderte seine Teamkollegen bereits in den ersten Stunden des Trainingslagers dazu auf, das allgemeine Anforderungsniveau weiter zu steigern. Er betonte, dass die WM-Kampagne zwar voller großartiger Momente war, das Team sich aber unermüdlich weiterentwickeln müsse, um beim Asien-Cup erfolgreich zu sein.

Neue Talente und das Potenzial der Nationalmannschaft

Irvine merkte an, dass die Einberufung junger Spieler in den Kader eine großartige Gelegenheit sei, die Tiefe des australischen Kaders zu testen. Seiner Meinung nach muss das Team einen weiteren Schritt nach vorne machen.

Der Flügelspieler Nestori Irankunda äußerte seinerseits ebenfalls sein Vertrauen in die junge Generation australischer Spieler. Der 20-Jährige, der kürzlich von Watford zum portugiesischen Klub Sporting CP wechselte, möchte seinen Platz in der Nationalmannschaft festigen.

SocceroosBrasilienJackson IrvineNestori IrankundaAsien-Cup
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

USA schlagen Australien und sichern sich vorzeitigen Play-off-EinzugUSA schlagen Australien und sichern sich vorzeitigen Play-off-Einzug20 Juni 02:11Australiens endgültiger Kader für die FIFA WM 2026 bekannt gegebenAustraliens endgültiger Kader für die FIFA WM 2026 bekannt gegeben1 Juni 16:44Japan-Cheftrainer äußert "unerwartete Worte" nach Niederlage gegen BrasilienJapan-Cheftrainer äußert "unerwartete Worte" nach Niederlage gegen Brasilien30 Juni 05:13Neues Kapitel in der Geschichte von Messis Familie: Brasilianische Spur im Stammbaum entdecktNeues Kapitel in der Geschichte von Messis Familie: Brasilianische Spur im Stammbaum entdeckt25 Juli 09:07Argentinien zieht mit Brasilien bei WM-Finalteilnahmen gleich: Ein historischer MeilensteinArgentinien zieht mit Brasilien bei WM-Finalteilnahmen gleich: Ein historischer Meilenstein16 Juli 10:27Haaland über Norwegen: „Jetzt ist es an der Zeit, uns zu zeigen“Haaland über Norwegen: „Jetzt ist es an der Zeit, uns zu zeigen“12 Juli 22:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt