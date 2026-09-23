Ein Vater half seiner Tochter, ihren Traum zu verwirklichen (Video)

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Ein Vater half seiner Tochter, ihren Traum zu verwirklichen (Video)

Die Unterstützung eines Vaters für seine Tochter bei der Unabhängigkeitsparade in Ciudad Arce, El Salvador, erregte große Aufmerksamkeit. Dies berichtete CR Hoy.

Der Vorfall ereignete sich am 15. September während der Feierlichkeiten zum 205. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes. Das kleine Mädchen, das Schwierigkeiten beim Gehen und aufrechten Stehen hat, träumte davon, als Teilnehmerin an der Parade aufzutreten.

Um diesen Wunsch seiner Tochter zu erfüllen, blieb der Vater während des gesamten Auftritts an ihrer Seite. Er hielt sie fest an der Taille und half ihr, sich zu bewegen und aufrecht zu stehen.

Mit der Unterstützung ihres Vaters setzte das Mädchen ihren Auftritt zur Musik während der Parade fort und beendete die Veranstaltung bis zum Ende. Die Bilder von ihnen während der Parade verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und erregten die Aufmerksamkeit vieler Nutzer.

Lokale Medien berichteten über diesen Vorfall als ein bewegendes Beispiel für die elterliche Unterstützung und das Bestreben, den Traum eines Kindes zu verwirklichen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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